 

В Москве ответили на вопрос о введении виз для граждан Украины

20.04.2022, 12:03, Новости дня
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Москва не собирается вводить визы для граждан Украины, сообщил высокопоставленный источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Нет, таких планов нет точно», – сообщил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос, допускает ли Москва в нынешних условиях возможность введения виз для граждан Украины.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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