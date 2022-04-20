Мнение: Медведев раскрыл мне глаза…

Много лет я писал про ЧВК. Мои публикации можно прочитать, к примеру, вот здесь, или здесь. Лично знаком с некоторыми парнями, принимавшими участие в освобождении от исламских боевиков сирийских Пальмиры, Алеппо, Дейр-эз-Зора…

Но оказалось, что все эти годы я писал фуфло. И раскрыл мне глаза экс-президент России, замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев, который в своем телеграмм-канале поделился размышлениями о наемниках.

Дословно: «Наёмничество – явление с исторической точки зрения не новое. Из прошлого известно, что чрезмерная ставка на вооружённых чужаков была крайне опасной. Часто она приводила к утрате государствами своей самостоятельности и последующей гибели этих государственных образований. Ведь иноземцы с оружием в руках запросто возводили на трон любых ставленников, а не только тех, кто их пригласил. Главное, чтобы платили звонкой монетой.

Киевский режим историю знает плохо и семимильными шагами идёт к своему оглушительному фиаско. Поэтому, не желая учиться на чужих ошибках, там всё же решили прибегнуть к помощи современных ландскнехтов. Данные разведки позволяют говорить о тысячах наемников, стёкшихся на Украину со всех уголков земного шара.

… Для нас наёмники – никакие не добровольцы. Они не являются законными комбатантами, на них не распространяются Женевские конвенции. Настоящие добровольцы – это французский полк «Нормандия – Неман», 1 и 2-я армии Войска польского, участвовавшие вместе с нами в Берлинской операции в 1945 году, 1-й Чехословацкий армейский корпус, сражавшийся плечом к плечу с Красной армией в годы Великой Отечественной войны. Их бескорыстную помощь мы будем помнить всегда.

Поэтому иностранные наёмники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придётся сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых…» (полностью текст Дмитирия Медведева про наемников – здесь).

Это что же получается? Вот эти вооруженные люди, восемь лет назад прибывшие на Донбасс и захватившие отделение МВД в Краматорске – это наемники?

Выходит, что приехавший из России на Донбасс Арсений Павлов, он же Моторола – это наемник?

Или Моторола и отряд россиян под командованием Стрелкова – это совсем другое?

Фотографии отсюда и отсюда

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