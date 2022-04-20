 

Какое оружие поставляет США в Украину?

20.04.2022, 11:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США выделили Украине более 3,2 миллиарда долларов на помощь в области безопасности с начала правления администрации Байдена, в том числе примерно 2,6 миллиарда долларов с начала неспровоцированного нападения России 24 февраля.

13 апреля Пентагон сообщил об очередной поставке запасов оборудования Министерства обороны для Украины с августа 2021 года; это седьмая поставка, оцениваемая дополнительно в 800 миллионов долларов, предназначено для удовлетворения неотложных потребностей Украины в сегодняшней борьбе, поскольку российские силы переносят фокус своей агрессии на Восточную Украину, отмечает военное ведомство.

Помощь США в обеспечении безопасности Украины в дополнение к производимым в США системам противовоздушной обороны малой дальности, которые украинцы используют с большим успехом, Соединенные Штаты также выявили и помогают украинцам приобрести дополнительные системы дальнего радиуса действия, на которых украинские силы уже обучены, а также дополнительные боеприпасы для этих систем.

Белый дом продолжает ускорять санкционирование и содействие дополнительной военной помощи Украине со стороны союзников. По меньшей мере 30 стран оказали Украине помощь в обеспечении безопасности с начала этого так называемой спецоперации. В 2022 году Государственный департамент санкционировал передачу оборонительного оборудования третьим лицам из более чем 14 стран, и это число продолжает расти по мере того, как союзники и партнеры США увеличивают поддержку Украины.

Подробнее, в том числе официальную информацию о конкретных видах оружия и их количестве, читайте по ссылке – https://2024.press/fact-sheet-on-u-s-security-assistance-for-ukraine/



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Личное: “Бестолковая суховатая переписка”

12.05 / Проезд дешевле на рубль – в правительстве предложили бонусы для привитых от коронавируса

20.09 / Марс в Весах до 30 октября: астрологи советуют быть более эгоистичными и честными

29.08 / Мнение: Нацистские планы уничтожения

22.10 / Ученые из МИФИ рассказали о способе определения яда в орехах и морепродуктах

28.11 / Мнение: Первые 30 минут ядерного удара СССР по США

21.11 / Фигуристка Медведева заразилась коронавирусом

30.11 / “Смертей будет больше”: кардиолог Мясников о подготовке к появлению омикрон-штамма COVID-19 в России

12.07 / «КовиВак» требуют наши сердца

14.01 / «Знаменитые холостячки»: Актрисы, которые ни разу не были замужем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика