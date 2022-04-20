Какое оружие поставляет США в Украину?

США выделили Украине более 3,2 миллиарда долларов на помощь в области безопасности с начала правления администрации Байдена, в том числе примерно 2,6 миллиарда долларов с начала неспровоцированного нападения России 24 февраля.

13 апреля Пентагон сообщил об очередной поставке запасов оборудования Министерства обороны для Украины с августа 2021 года; это седьмая поставка, оцениваемая дополнительно в 800 миллионов долларов, предназначено для удовлетворения неотложных потребностей Украины в сегодняшней борьбе, поскольку российские силы переносят фокус своей агрессии на Восточную Украину, отмечает военное ведомство.

Помощь США в обеспечении безопасности Украины в дополнение к производимым в США системам противовоздушной обороны малой дальности, которые украинцы используют с большим успехом, Соединенные Штаты также выявили и помогают украинцам приобрести дополнительные системы дальнего радиуса действия, на которых украинские силы уже обучены, а также дополнительные боеприпасы для этих систем.

Белый дом продолжает ускорять санкционирование и содействие дополнительной военной помощи Украине со стороны союзников. По меньшей мере 30 стран оказали Украине помощь в обеспечении безопасности с начала этого так называемой спецоперации. В 2022 году Государственный департамент санкционировал передачу оборонительного оборудования третьим лицам из более чем 14 стран, и это число продолжает расти по мере того, как союзники и партнеры США увеличивают поддержку Украины.