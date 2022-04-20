Где кучкуются красивые? И почему – Личное мнение

Вы знаете, я всегда обращаю внимание на красивых людей. Чем больше их, тем лучше.

Наибольшая концентрация красивых — в центре Москвы. Сейчас откроют веранды — будут сидеть на них, укутавшись в пледы.



Фото: istockphoto.com

Со всей страны едут, да. А знаете, где ещё более высокая концентрация красивых девушек?

Как ни странно, в Эмиратах.

Вот родилась красивая в глухой провинции. Оценила свои шансы на счастье, собрала чемодан, полетела в Москву. Посидела здесь на веранде, слетала в отпуск — посмотрела мир. И как-то незаметно осела в Дубае.

И, нет — дело не в том, как, кто и чем зарабатывает. Я много где бывала, а потому поняла, что причина в другом. В центре Москвы, где всё завешено камерами, безопаснее, чем в деревне. И точно так же Дубай, где строгие законы, ещё безопаснее, чем центр столицы.

Это вполне нормально, что люди хотят быть в безопасности. Где всё понятно, где всё по правилам, где все повально соблюдают законы.

Эту мою мысль подтверждает и факт, что в марте многие наши селебрунишки ломанулись со страха в Дубай.

Не осуждаю их и понимаю, почему так произошло. Испуг, страх — куда спрятаться? В Дубай. Они уже бывали там. Чувствовали себя уверенно, в тепле, в полной безопасности.

Что ещё лучше — в ОАЭ есть и все условия ведения бизнеса. Налоги минимальные, экономика развита и устойчива. Все платежи — прозрачны, всё понятно. Это всё плюсом к одному из самых низких уровней преступности в мире, морю и инфраструктуре для жизни.

Тот, кто хочет обустроиться в Эмиратах — жить там, вести бизнес, я могу посоветовать получить визу резидента ОАЭ.



Фото: istockphoto.com

Ребята из агенства Mircare помогут в этом: заключат официальный договор, проведут вас за ручку по всем этапам, всё объяснят, сделают и заверят переводы документов, а если что-то пойдёт не так, то вернут деньги.

Весь процесс занимает меньше месяца — неделя на открытие компании и две — на получение визы резидента на три года.

Как вы помните, стоимость этого была от $9500. Сейчас же появилось хорошее предложение: можно войти в состав учредителей уже готовой компании от $3500 за человека в год и таким образом получить резидентскую визу.

Что даёт такая виза, можно почитать на сайте агентства Mircare.

Ну и напомню о ключевых особенностей работы с Mircare:

Во-первых, это легко. Нет требований к ведению бизнеса, ваша компания может не вести никакой деятельности, вы всё равно получите статус резидента, как основатель.

Во-вторых, это удобно. Основную часть процесса идёт удалённо, вам же нужно лишь приехать и получить резидентскую визу.

В-третьих, можно открыть и местные банковские карты Visa и MasterCard, чтобы не зависеть от ограничений.

Ну, и самое главное — резидентскую визу получаете не только вы, но и все члены семьи заявителя.

А где вы чувствуете себя наиболее уверенно и спокойно?

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