 

Украинский посол разочаровался в Шольце

20.04.2022, 10:40, Новости дня
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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление канцлера Германии Олафа Шольца касательно дальнейших поставок вооружений Киеву, отметив, что слова Шольца были встречены с разочарованием.

Мельник в интервью немецкому агентству dpa отметил, что слова германского канцлера были восприняты в Киеве «с большим разочарованием и горечью», передает РИА «Новости».

Напомним, Шольц во вторник заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок. Мельник раскритиковал заявление Шольца, напомнив, что в распоряжении ВС Германии есть более 400 боевых машин пехоты «Мардер», из которых 100 используются для обучения и, как считает посол, могут быть немедленно переданы Украине.

Украинский посол также заявил, что «решающими» стали бы поставки Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Вместе с тем он приветствовал готовность Берлина выделить дополнительное финансирование на оружие Киеву.

Популярность канцлера Германии Олафа Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.

Напомним также, Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что нота направлена «по всем странам». При этом в США российское предостережение назвали «пустыми угрозами».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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