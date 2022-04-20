В Москве прошла акция против антироссийской политики ЕС

У здания представительства Евросоюза в Москве прошла акция протеста против антироссийской политики европейских властей. Мероприятие приурочено к высылке из страны 18 европейских дипломатов за недружественные высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В мероприятии приняли участие члены общественной организации «Офицеры России».

По мнению протестующих, именно Евросоюз стал архитектором и подстрекателем украинского нацизма, на руках которого кровь мирных жителей Донбасса и Украины, передает РИА «Новости».

«С одной стороны Европа требует «мира и прекращения войны», а с другой – накачивает Украину вооружением, наемниками и профессиональными инструкторами, которые уже восемь лет ведут подготовку ВСУ на Яворовском и других военных полигонах. Представители спецслужб европейских стран обучают СБУ и ГУР Украины проведению диверсионной работы, в том числе против мирных украинцев, а также жителей Донбасса», – сообщил полковник запаса Константин Кутуев.

Еще одна участница акции, заместитель председателя Московской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Лидия Крюкова напомнила европейцам, что именно Европа в 20-х годах прошлого столетия стала колыбелью фашизма.

«А сегодня дипломаты стран Евросоюза возрождают нацизм! Намеренно блокируют распространение в СМИ любой объективной информации о проведении спецоперации на Украине. Стравливают нации и народы! На государственном уровне европейские чиновники пропагандируют тотальную русофобию и расизм. Под эгидой Евросоюза Украина истребляет русский язык, сносит памятники Пушкину, Жукову, Суворову, Монумент славы Советской Армии», – негодует бывшая узница фашистских концлагерей.

В минувшую пятницу РФ объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата в ответ на недавнее решение ЕС лишить аккредитации 19 работников российского постпредства в Брюсселе.

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