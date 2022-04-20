Силы ДНР освободили 167 населенных пунктов

Армия Донецкой народной республики при поддержке российских военных освободила 167 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем украинских войск, и установила над ними контроль, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 20 апреля на территории ДНР группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 167 населенными пунктами, включая населенные пункты в Великоновоселковском районе: Равнополь, Новоселка, Макаровка и Сторожевое», – сообщается в Telegram-канале штаба.

Кроме того, в данный момент завершается зачистка Мариуполя.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что продолжает развивать наступление в районе взятого ранее 29-го опорного пункта украинских силовиков. Подразделения ЛНР при огневой поддержке российских военных заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации. Из этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.

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