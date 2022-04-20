Мария Шарапова ждет первенца от друга принцев Гарри и Уильяма

Мария Шарапова скоро станет мамой! В свой день рождения, 19 апреля, теннисистка поделилась радостной новостью, опубликовав пляжное фото, на котором продемонстрировала округлившийся живот:

Драгоценное начало! Есть торт на день рождения за двоих всегда было моей специальностью, – написала она.

Сразу после публикации в комментарии хлынул поток поздравлений от поклонников и друзей.

Поздравляем! Какое чудо.

Потрясающе! Счастливы за вас, ребята!

У вас будет самый замечательный малыш

Да, мама с папой такие красавцы, – радуются подписчики Марии.

Возлюбленный Шараповой, 42-летний британский бизнесмен Александр Гилкс также поделился радостной новостью в своем блоге, написав:

Спасибо тебе за то, что сделала меня очень-очень счастливым парнем. Хочу всю жизнь любить тебя и учиться у тебя.

Последний раз Мария выходила в свет в начале марта – спортсменка была в числе гостей модного показа Dior в Париже. В своем блоге она редко делится личным – так, например, в августе прошлого года она публиковала фотографии из совместного отпуска.

Напомним, что в декабре 2020 года пятикратная чемпионка турниров Большого шлема подтвердила свою помолвку с Гилксом, однако свадьба до сих пор не состоялась. Пара впервые обнародовала свои отношения в 2018 году.

Я сказала “да” в первый же день нашей встречи. Это был наш маленький секрет, не так ли?, – написала тогда Шарапова в социальных сетях.

До предложения Гилкса Мария ушла из большого тенниса, в котором лидировала почти 20 лет:

Я буду скучать каждый день, – призналась она, – Буду скучать по тренировкам и своему распорядку дня: подняться на рассвете, зашнуровать ботинки и закрыть ворота корта, а затем забить свой первый за день мяч. Я буду скучать по своей команде, по тренерам. По тем моментам, когда сидела с отцом на скамье запасных.

Александр Гилкс – британский бизнесмен, владелец аукционного дома и давний друг принцев Уильяма и Гарри. Ранее он был женат на американском модельере арабского происхождения Мише Нону – многим сейчас она известна как близкая подруга Меган Маркл. Торжество прошло в Венеции в июле 2012 года. В 2016 году стало известно, что они расстались. Развод был оформлен летом 2017 года.