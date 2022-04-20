Только яркий и цветной: тенденции и самые модные оттенки разноцветного френча на весну-лето

Ногти с французским маникюром давно стали синонимом классического дизайна. Сегодня тренды ногтевого дизайна пересматривают классику, добавляя свежие оттенки к привычному дизайну ногтей. Представляем вашему вниманию самые актуальные варианты френча, популярные в этом сезоне.

Градиент по горизонтали

Очень интересный вариант “градиентного” изменения цвета по вертикали. От насыщенной яркой улыбки на кончике ногтя большого пальца до классического белого на мизинце.

Разноцветный минималистичный френч

Для любительниц микро френча подойдет такой вариант с разноцветными улыбками на самых кончиках ноготков.

Оттенки желтого

Пастельный желтый прочно вошел в трендовую палитру цветов этого сезона. Используйте его для оформления французского маникюра.

Двойной яркий френч

Тенденция двойного френча набирает обороты. Обратите внимание, как интересно можно обыграть этот дизайн, поменяв местами на паре ноготков тонкую контрастную полоску с основным цветом улыбки.

Градиент в улыбке

Несомненно, такое покрытие станет пробой мастерства для мастера маникюра. Уместить градиент на маленьком пространстве кончика ногтя – поистине ювелирная работа.

Радужный двойной френч

Яркие цветные кончики ногтей во французском стиле с контрастным, но не менее яркой дублирующей полосой.

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Разноцветная пастель

Используйте для прорисовывания улыбки пастельные оттенки разных цветов. Они отлично сочетаются с нюдовой подложкой на большей части ногтя. Дополнить дизайн можно небольшими золотистыми наклейками.

Оттенки одного цвета

Поиграйте с разными оттенками одного цвета для оформления улыбки, эффект получается просто потрясающий.

Френч в оттенках одного цвета

Пожалуй, это самый спорный вариант френча. В качестве подложки, при его исполнении, используется более светлый оттенок цвета, которым прорисована улыбка.