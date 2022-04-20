Хованский получил два года исправительных работ в Rutube

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга озвучил приговор Юрию Хованскому по делу об оправдании терроризма. Блогер получил два года обязательных исправительных работ в видеохостинге Rutube.

В решении суда отмечено, что 3 раза в неделю Хованский обязан будет публиковать на российский онлайн-сервис видеоконтент на свободную тематику. Однако суд озвучил некоторые ограничения: в видеороликах не должна присутствовать нецензурная лексика, а также несогласованные с МВД политические высказывания, оскорбления и прочие противоправные действия. Приветствуются патриотические настроения в роликах, высокая оценка уличной еды в России и осуждение деструктивных действий других блогеров.

В постановлении также отмечено, что публиковать ролики на YouTube и другие иностранные интернет-порталы Юрий Хованский не сможет.

– Хованский пошёл на сотрудничество со следствием. Этот дружелюбный шаг – основа столь мягкого приговора. Мы также уверены, что во время исправительных работ своими профессиональными действиями он поможет отечественным интернет-ресурсам расти и набирать аудиторию, — прокомментировал приговор глава пресс-службы суда Евгений Борткевич.

Ранее спецпредставитель «Талибана» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) попросил отпустить Юрия Хованского на свободу.

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