 

Ученые боятся, что НАСА привлечет к Земле пришельцев-захватчиков

20.04.2022, 9:53, Разное
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Большинство фильмов и романов о контактах с инопланетными цивилизациями либо заканчиваются плохо, либо земляне побеждают, но ценой неимоверных усилий и потерь.

Есть также “Теория темного леса”, объясняющая, почему мы до сих пор не обнаружили внеземные цивилизации и почему нам самим тоже надо сидеть тихо и “не отсвечивать”, если мы не хотим привлечь внимание хищных захватчиков.

И все же до сих пор многие ученые продолжают искать внеземной разум с помощью рассылки сообщений или сигналов в космос, в которых с наивным радушием уведомляют инопланетян о том, что мы ждем их на нашей обитаемой планете на третьем месте от Солнца.

Новый проект НАСА под названием “Маяк в Галактике” (Beacon in the Galaxy), объявленный в марте 2022 года, продолжает эту сомнительную традицию. Проект предусматривает отправку в космос обновленных посланий, содержащих намного больше информации о человечестве, чем было в послании 1974 года, отправленном в космос с радиотелескопа Аресибо.

Новые послания, которые предлагается отправлять с помощью сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой в Китае и телескопа Аллена Института SETI в северной Калифорнии, будут разосланы в более близкие звездные скопления – находящиеся от нас на расстоянии от 6.000 до 20.000 световых лет – которые были идентифицированы как “имеющие высокую вероятность разумной жизни”.

После этой новости количество ученых и различных деятелей, выступающих против подобных инициатив, начало увеличиваться.

Покойный Стивен Хокинг тоже говорил, что это плохая идея. По его словам, в отличие от голливудских фильмов, где земляне чаще всего побеждают грозных пришельцев, менее развитая цивилизация (человеческая) скорее проиграет в этом противостоянии.

Тоби Орд из Оксфордского института будущего человечества (FHI), согласен с Хокингом и другими. В своей книге 2020 года “Пропасть” он рассматривает основные проблемы, с которыми уже сталкивается человечество, и предлагает, как уменьшить или прекратить риски и принять долгосрочный взгляд на наше выживание. И это выживание включает в себя возможный контакт с другими разумными цивилизациями:

– Главный актуальный вопрос – это соотношение мирных и враждебных цивилизаций. У нас очень мало доказательств того, является ли это высокой или низкой вероятностью, и нет научного консенсуса. Учитывая, что негативная сторона может быть намного больше, чем положительная, это не похоже на хорошую ситуацию, в которой можно предпринять активные шаги к контакту.

Андерс Сандберг из того же FHI тоже на стороне Хокинга и Орда и сетует на то, что множество людей просто не понимают все серьезность этой ситуации.

Он говорит, что у широкой части общества сама мысль о контакте с инопланетянами вызывает скорее “фактор хихиканья”, который, по его словам, является очень опасным ответом. Ведь недооценка подобных рисков может в будущем стать трагедией для человечества.

Увы, ученые, желающие реализовать проект “Маяк в Галактике”, отвергают опасения Сандберга, Орда, Хокинга и других “параноиков”. Для них любая развитая цивилизация, способная общаться через космос, “скорее всего, достигнет высокого уровня сотрудничества и будет знать важность мира и сотрудничества”.

Да, они в самом деле верят, что пришельцы скорее скажут нам “Мы пришли с миром” и начнут с нами торговать и обмениваться культурным опытом. Однако, если эти разумные существа хотя бы немного похожи на нас самих, то скорее всего они поступят с землянами как испанские, британские и другие колонизаторы поступали с коренными народами захваченных ими земель.



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