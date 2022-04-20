 

Николай Расторгуев выступил перед раненными российскими военными

20.04.2022, 9:16, Новости дня
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Вокалист группы «Любэ» Николай Расторгуев в рамках акции «Лучшим воинам мира» выступил в госпитале имени Бурденко перед участниками специальной военной операции РФ на Украине.

«В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя им. Бурденко, артист исполнил известные песни, такие как «А заря», «Ребята с нашего двора», «Позови меня тихо по имени», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Напомним, 18 марта Расторгуев и группа «Любэ» выступили на концерте в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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