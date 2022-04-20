С начала операции в Донбассе в плен сдались более 3 тыс. военных ВСУ

Более 3 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен в Донбассе с 24 февраля, когда началась специальная военная операция РФ на Украине, сообщил первый замглавы мининформации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«Сейчас в целом, если учитывать по двум республикам (Донецкая и Луганская народные республики), то объективно набирается более 3 тыс. военнопленных», – передает ТАСС слова Безсонова.

Ранее сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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