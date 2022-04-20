 

Нефть подорожала на опасениях дефицита

20.04.2022, 9:15, Новости дня
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Мировые цены на нефть в среду растут более чем на 1% на опасениях дефицита черного золота на рынке, следует из данных торгов.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent в 8.47 мск росла на 1,19% – до 108,53 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 1,25%, до 103,33 доллара, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на динамику цен оказывают влияние опасения по поводу возникновения дефицита «черного золота» на фоне различных факторов. Кроме того, инвесторы опасаются увеличения спроса на нефть в Китае в связи с ослаблением коронавирусных ограничений.

Как сообщил старший вице-президента Rystad Energy Клаудио Калимберти газете Wall Street Journal, даже несмотря на значительное сокращение авиаперевозок, как внутренних, так и международных, активность дорожного движения в Китае остается высокой.

«Активность перевозок в Гонконге возросла после ослабления ограничений COVID-19, а активность автоперевозок в Пекине уже составляет 110% от уровня 2019 года», – добавил эксперт.

Уточняется также, что цены на нефть поддерживает заявление Международного валютного фонда (МВФ) о значительном ухудшении глобальных экономических перспектив на фоне геополитической напряженности, ведущей к сбоям поставок как из России, так и с Украины. Это вновь усилило опасения инвесторов насчет нехватки сырья.

Ранее для российской нефти спрогнозировали ряд сценариев, об итогах которых станет ясно позднее. Согласно самому радикальному, под сокращение попадет экспорт российской нефти в объеме 4-6 млн баррелей в сутки (б/с). При таком развитии событий стоимость нефти марки Brent продолжит расти до сентября 2022 года, она достигнет 170 долларов за баррель. Позже она снизится и опустится до 120 долларов за баррель к весне 2023 года.

МВФ в своем прогнозе указал, что средняя стоимость нефти в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.   

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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