С 1 мая в России введут туристический сбор за выезд на дачу

С 1 мая 2022 года вступает в силу новая редакция Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно документу, все граждане, выезжающие на свои приусадебные участки, обязаны заплатить курортный сбор в размере 100 рублей за каждые сутки пребывания на даче.

– Все средства, полученные от сбора, будут направлены в местные бюджеты для развития транспортной и социальной инфраструктуры. Благодаря современным технологиям мы можем в режиме реального времени контролировать местонахождение граждан, поэтому никаких проблем с уплатой налога быть не должно, – заявила заместитель главы Ростуризма Зарина Догузова.

Для уплаты сбора гражданам необходимо создать заявку на портале «Госуслуги», в ней указывается количество дней, которые они планируют провести на даче. В случае, если гражданин решит задержаться за городом, он может отправить СМС-сообщение и пролонгировать свою заявку.

От уплаты сбора освобождаются инвалиды, ветераны и лица не достигшие 18-летнего возраста, пенсионеры оплачивают его со скидкой 50%. За несвоевременную уплату налога предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

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