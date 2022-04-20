Кандидат в президенты Южной Осетии призвал заручиться поддержкой РФ для референдума

Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев призвал для начала заручиться поддержкой РФ в вопросе проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав РФ.

В преддверии второго тура выборов главы республики Гаглоев заявил, что «столь важное решение не принимается в одностороннем порядке», так как главным фактором является «готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность».

«Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию», – передает РИА «Новости» его слова.

Гаглоев напомнил про стремление южноосетинского народа «к воссоединению с северными братьями в составе России». А также про то, что «Верховный совет Южной Осетии в сентябре 1991 года и граждане на референдуме в январе 1992 проголосовали за воссоединение с Россией, тогда явка составила 96,9%, «за» проголосовало 99,89%.

Как добавил политик, с точки зрения международного права референдум был проведен безупречно. «Если нужен еще один референдум – его проведет любой избранный президент, потому что такова воля нашего народа», – заключил Гаглоев.

Напомним, второй тур выборов пройдет 28 апреля. Во второй тур вышли Гаглоев и действующий президент Анатолий Бибилов, причем Гаглоев набрал в первом туре на 3,5% голосов больше. В мае–июне может завершиться подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России.

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