 

Кандидат в президенты Южной Осетии призвал заручиться поддержкой РФ для референдума

20.04.2022, 8:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кандидат в президенты Южной Осетии и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев призвал для начала заручиться поддержкой РФ в вопросе проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав РФ.

В преддверии второго тура выборов главы республики Гаглоев заявил, что «столь важное решение не принимается в одностороннем порядке», так как главным фактором является «готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность». 

«Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию», – передает РИА «Новости» его слова.

Гаглоев напомнил про стремление южноосетинского народа «к воссоединению с северными братьями в составе России». А также про то, что «Верховный совет Южной Осетии в сентябре 1991 года и граждане на референдуме в январе 1992 проголосовали за воссоединение с Россией, тогда явка составила 96,9%, «за» проголосовало 99,89%.

Как добавил политик, с точки зрения международного права референдум был проведен безупречно. «Если нужен еще один референдум – его проведет любой избранный президент, потому что такова воля нашего народа», – заключил Гаглоев.

Напомним, второй тур выборов пройдет 28 апреля. Во второй тур вышли Гаглоев и действующий президент Анатолий Бибилов, причем Гаглоев набрал в первом туре на 3,5% голосов больше. В мае–июне может завершиться подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к России.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Джонсон призвал немедленно освободить Навального

10.08 / NBC – в ООН подтвердили — климат действительно меняется и становится всё более враждебным, но ситуация не безнадёжна

08.08 / Общество: Как переселение чиновников в Сибирь поможет России

17.07 / Кремль ответил на обвинения Лондона в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

19.09 / Яценюк: В России продолжаются так называемые “выборы” в Госдуму. Ни выбора, ни чести, ни стыда на этом спектакле нет

21.12 / Путин оценил преимущества сотрудничества с AstraZeneca

04.07 / “Соблазнительные изгибы”. Бывшая жена Dzidzio в бикини поразила роскошными ногами и плоским животом

09.08 / France 3 – печальный рекорд — огонь выжег 56 тысяч гектаров земли в Греции

23.12 / Байден обещал не быть «хромой уткой»

22.07 / CNN – план ВОЗ по второй фазе исследования происхождения коронавируса не устроил Пекин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика