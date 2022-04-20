Израильские силовики ворвались на территорию мечети Аль-Акса

Силы безопасности Израиля вторглись на территорию мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме, информирует палестинское агентство ВАФА.

Указывается, что израильская полиция также установила контрольно-пропускные пункты в Старом городе и на дорогах, ведущих к мечети, передает ТАСС.

Силовики не пропускают к святыне многих арабов, особенно молодых людей, для совершения утренней молитвы.

Информация о возможных стычках между израильской полицией и арабами не поступала.

Напомним, что Аль-Аксой мусульмане называют весь участок Храмовой горы – еврейской святыни, где находились Первый и Второй храмы.

В воскресенье израильская полиция организовала рейд в мечеть после утренней молитвы.

Ранее в Вашингтоне заявили, что обеспокоены вспышкой насилия в Иерусалиме и призывают израильтян с палестинцами принять совместные меры к снижению напряженности.

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