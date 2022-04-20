 

Das Erste – президент ЮАР объявил чрезвычайное положение из-за самого разрушительного наводнения в истории страны

20.04.2022, 7:45, Разное
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Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения, унёсшего жизни 443 человек и оставившего без крова 40 тыс. жителей, пишет Das Erste. В своём телеобращении он заявил, что «жизни, здоровью и благополучию» тысяч южноафриканцев «по-прежнему угрожает опасность». Ранее власти объявили о прекращении спасательных работ — надежда найти пропавших без вести живыми «уже угасла».


AP

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения, унёсшего жизни сотен человек, пишет Das Erste. «Это гуманитарная катастрофа, которая требует масштабных и срочных усилий по оказанию помощи», — заявил он в телеобращении в понедельник вечером. «Жизни, здоровью и благополучию тысяч человек по-прежнему угрожает опасность», — добавил президент.

Объявление чрезвычайного положения позволит задействовать дополнительные средства для ликвидации последствий стихийного бедствия. Правительство ЮАР уже объявило о выделении финансового пакета в размере 1 миллиардов рэндов — €63,3 миллионов — для оказания экстренной помощи и восстановления критической инрфаструктуры.

Около недели назад на восточном побережье ЮАР в городе Дурбан и его окрестностях начались самые сильные ливневые дожди за всё время наблюдений. По данным метеорологов, за 48 часов в провинции Квазулу-Натал выпало более 450 мм осадков, что составляет почти половину среднегодовой нормы. Ливни повлекли за собой оползни и наводнения.

В настоящий момент дожди утихли, однако поисковые и очистные работы ещё далеки от завершения. Рамафоса заявил, что число погибших в результате наводнения составило 443 человека, ещё 48 человек числятся пропавшими без вести. По словам президента, несколько наиболее пострадавших районов остаются отрезанными от внешнего мира, в том числе 16 школ. В результате наводнения без крова остались около 40 тыс. человек.

В то же время в своём телеобращении Рамафоса ясно дал понять, что наводнение и его последствия являются «тяжёлым ударом» для его страны и с экономической точки зрения. «Порт Дурбана, который является одним из крупнейших и самых загруженных терминалов на континенте и имеет жизненно важное значение для экономики нашей страны, серьёзно пострадал в результате наводнения», — подчеркнул он.

Ранее власти ЮАР объявили, что в спасательных и восстановительных работах принимают участие около 10 тыс. военнослужащих. Однако надежда найти пропавших без вести живыми «уже угасла». «Спасательные работы прекращены», — заявил координатор операции Дэйв Стейн. По его словам, дальнейшие шаги будут в большей степени «связаны с поиском и восстановлением», отмечает Das Erste.



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