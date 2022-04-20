Fox News – истинная цель демократов — силовое свержение Путина

Призыв сенатора-демократа Криса Кунса отправить американские войска на Украину не случаен: реальная политика Вашингтона заключается в том, чтобы вести войну против России, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, Демократическая партия задалась целью свергнуть Владимира Путина, после того как Хиллари Клинтон потерпела поражение на выборах 2016 года, а применение Вооружённых сил США — логичное или даже неизбежное продолжение «рашагейта».

Но в конечном итоге правда всё-таки выходит наружу. Уже начала на этих выходных. Главный рупор Джо Байдена в сенате, сенатор от штата Делавэр Крис Кунс, бывший стажёр Байдена, выступил на CBS News и высказал прямо противоположное тому, что говорил нам Белый дом на протяжении месяцев. Кунс потребовал от Пентагона направить американские войска на Украину, чтобы воевать с российскими солдатами. Смотрите.

ВЕДУЩАЯ CBS NEWS: На этой неделе в ваших публичных заявлениях прозвучало следующее: «Стране нужен разговор о том, когда она может быть готова отправить войска на Украину».

КРИС КУНС, сенатор США: Если Владимиру Путину, который показал нам, на какую жестокость он способен, будет позволено и дальше истреблять гражданское население, совершать военные преступления по всей Украине, а НАТО и Запад не придут к ней на помощь более решительно, я глубоко обеспокоен тем, что вслед за этим мы увидим, как Украина превратится в Сирию. Американцы не могут отворачиваться от этой трагедии на Украине. Я считаю, что история XXI века зависит от того, как яростно мы будем защищать свободу на Украине, и что Путин остановится лишь тогда, когда мы его остановим.



«Если Запад не придёт на помощь Украине более решительно»… Итак, украинские вооружённые силы обучены НАТО, они используют американское оружие, в некоторых случаях и руководят ими американцы. Украинские власти получают консультации напрямую от американцев в режиме реального времени. И на Украине сейчас много американцев, которые этим занимаются. Итак, то, к чему призывает Крис Кунс, это сухопутная война с Россией.

Это не пустяк, учитывая, что Крис Кунс, повторюсь, ближайший союзник Джо Байдена в сенате. Крис Кунс — верный и надёжный рупор политики администрации, в чём бы ни заключалась эта политика. Итак, когда Крис Кунс призывает к войне с Россией, он делает это неслучайно. И в данном случае Белый дом не дистанцировался от заявления Криса Кунса. Ого! Почему? Да потому что война с Россией — это и есть настоящая политика администрации.

Руководство Демократической партии хочет силового свержения российского правительства и смены режима в России. Они хотели этого с того дня, когда Хиллари Клинтон проиграла на президентских выборах 2016 года. Мы знаем это, потому что они сами это говорили много-много раз. И единственная причина, по которой мы все упустили это из виду, заключается в том, что мы не воспринимали их достаточно серьёзно. А следовало бы.

«Горячая война» с Владимиром Путиным с использованием американских войск — это логичный, а возможно, и неизбежный завершающий этап «рашагейта». Итак, всё началось с жалоб Хиллари Клинтон, дальше — видео с «золотым дождём»*, а теперь дело движется к ядерной войне.

Итак, «горячая война» с Россией — на что это похоже? Сколько американцев погибнут во время этой войны? Насколько вероятно, что она перерастёт в ядерный конфликт? И если мы достигнем успеха, если мы свергнем Владимира Путина, кто вместо него возглавит Россию и получит контроль над шестью тысячами ядерных боеголовок?

Это некоторые из вопросов, которые первыми приходят на ум при обсуждении войны с Россией. Но диктор CBS, бравшая интервью у Криса Кунса, не потрудилась задать ни один из них. Не спросила она и о самом главном, что надо знать, если у вас функционирующая демократия: сколько американцев, сколько избирателей на самом деле хотят войны с Россией? Какой процент населения США верит, что границы Украины стоят того, чтобы за них умирать?

Для демократии это центральный вопрос, и так вышло, что ответ нам известен. Потому что сам CBS провёл опрос на эту тему всего неделю назад: «Следует ли Соединённым Штатам отправлять войска на Украину?» Ответ? Целых 75 процентов американцев сказали, что нет, Соединённым Штатам не следует отправлять войска на Украину. Однако диктор CBS почему-то забыла упомянуть об этом в беседе с Крисом Кунсом.

Почему? Вы знаете почему. Потому что в Вашингтоне ваше мнение ничего не значит. Наша внешняя политика, вопросы жизни и смерти, решения, уничтожающие государства, полностью во власти людей, которые ничем не рискуют, людей, которые с нулевой вероятностью понесут ущерб, таких как Джон Болтон, Макс Бут и Виктория Нуланд. Ваше мнение не учитывается ни на каком этапе.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2022 года.

* Мифический компромат на бывшего президента США Дональда Трампа, якобы обеспечивавший его лояльность Владимиру Путину. Несмотря на все заявления СМИ и противников Трампа, существование этого видео не подтвердилось (прим. ИноТВ).