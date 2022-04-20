Мнение: О тихой сдаче Мариуполя… Договорняк?



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Ну вот и всё… Об этом, вероятно, не станут говорить в открытую. Только на условиях анонимности. Но…

Похоже «стороны договорились».

И рассказывает об этом не какая-то там кремлёвская пропаганда, но вполне респектабельная британская Би-Би-Си.

Итак, портовый город Мариуполь… тихо сдан. Да, к тому шло всё дело, но всё же…

Как заявил журналистам на условиях анонимности один из чиновников #ЕС, Мариуполь в ближайшие дни может быть полностью взят под контроль российскими войсками. Эти слова идут вразрез с официальной позицией Киева, согласно которой «город-герой» ещё может не только обороняться, он может быть и деблокирован. Если, конечно, «заграница поможет».

А вот она-то, судя по словам анонимного европейского чиновника, как раз таки Мариуполь и сдала, признав неизбежность его перехода под полный контроль ВС РФ.

Сложно отделаться от ощущения, что в Киеве такой переход воспримут с чувством облегчения. Не надо будет отвечать «героически павшим бойцам» и их родным, которые на протяжении многих дней требовали от украинских властей реальных усилий и реальной помощи вместо высокопарных слов о мужестве и стойкости. Не нужно заботиться о сотне тысяч сограждан. Не требуется отвлекать ресурсы перед «решающей битвой», тему которой раскручивают сейчас украинские и западные СМИ. Хотя у российского Генштаба на этот счёт могут быть свои планы.

По большому счёту, «Мариуполь сделал своё дело». Киевским властям он сейчас более выгоден в ином качестве — города-жертвы. О чём те говорили вполне откровенно. Так что анонимный чиновник ЕС просто прекратил агонию, констатировав очевидное.

Интересно, а что ещё ЕС посоветует «сдать» украинскому президенту Владимиру Зеленскому?

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