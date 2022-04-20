 

Мнение: О тихой сдаче Мариуполя… Договорняк?

20.04.2022, 7:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Фото © Reuters

Ну вот и всё… Об этом, вероятно, не станут говорить в открытую. Только на условиях анонимности. Но…

Похоже «стороны договорились».

И рассказывает об этом не какая-то там кремлёвская пропаганда, но вполне респектабельная британская Би-Би-Си.

Итак, портовый город Мариуполь… тихо сдан. Да, к тому шло всё дело, но всё же…

Как заявил журналистам на условиях анонимности один из чиновников #ЕС, Мариуполь в ближайшие дни может быть полностью взят под контроль российскими войсками. Эти слова идут вразрез с официальной позицией Киева, согласно которой «город-герой» ещё может не только обороняться, он может быть и деблокирован. Если, конечно, «заграница поможет».

А вот она-то, судя по словам анонимного европейского чиновника, как раз таки Мариуполь и сдала, признав неизбежность его перехода под полный контроль ВС РФ.

Сложно отделаться от ощущения, что в Киеве такой переход воспримут с чувством облегчения. Не надо будет отвечать «героически павшим бойцам» и их родным, которые на протяжении многих дней требовали от украинских властей реальных усилий и реальной помощи вместо высокопарных слов о мужестве и стойкости. Не нужно заботиться о сотне тысяч сограждан. Не требуется отвлекать ресурсы перед «решающей битвой», тему которой раскручивают сейчас украинские и западные СМИ. Хотя у российского Генштаба на этот счёт могут быть свои планы.

По большому счёту, «Мариуполь сделал своё дело». Киевским властям он сейчас более выгоден в ином качестве — города-жертвы. О чём те говорили вполне откровенно. Так что анонимный чиновник ЕС просто прекратил агонию, констатировав очевидное.

Интересно, а что ещё ЕС посоветует «сдать» украинскому президенту Владимиру Зеленскому?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Первым в мире смартфоном на Snapdragon 888 станет Xiaomi Mi 11

18.01 / Король и королева Швеции подверглись жесткой критике после прививки от коронавируса

01.09 / Мнение: Дорогой Павленского

23.07 / Ученые создали ультразвуковой пластырь для предсказания сердечного приступа

24.05 / Противораковое лечение способно ускорять старение клеток человека

05.07 / Мнение: Лубянские войны

30.05 / Урок блатного

15.04 / Найдены растения, способные очищать почву от тяжелых металлов

28.07 / Безруков о смерти пасынка: “Если не выпивал, не мог заснуть”

08.12 / Мнение: Кладу партбилет на стол

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика