Женился на поклоннице и воспитывает дочек: как уличный хулиган Баста стал примерным семьянином

Многие поклонники творчества Басты до сих пор помнят его уличным хулиганом. Именно таким, правда под другим псевдонимом, он предстал перед публикой в конце нулевых. Насколько брутальным не казался бы образ Вакуленко, внутри он остается добродушным семьянином, любящим мужем и отцом. Вот уже больше 10 лет рэпер счастлив в браке с единственной женой – трогательная история их знакомства заслуживает отдельного внимания.

Артист встретил Елену Пинскую в 2007 году. Девушка выросла в состоятельной семье и была поклонницей творчества музыканта. В обычной жизни пути будущих супругов никак не пересекались – их встреча оказалось случайной и состоялось в одном из ресторанов.

Казалось бы, идеальное место для знакомства, но Василий был в компании другой дамы. Воспитание не позволяло Елене прервать чужой разговор, тем не менее свой шанс она не упустила. Пинская подошла к кумиру как только тот отлучился на улицу – здесь и началась магия чувств.

Смелая девушка не только первая заговорила с рэпером, но и умудрилась его смутить. Обстановку разрядила подруга, которая предложила парочке обменяться телефонами. Раскрасневшийся Баста продиктовал новой знакомой не только свой номер, но и номер своего агента. Впрочем, это был не важно, ведь певец пообещал Елене перезвонить сам. Весь следующий день девушка провела в ожидании.

Пинская предвкушала скорую встречу при полном параде. Так и не дождавшись звонка к полуночи, Елена решила, что музыкант про нее забыл. Именно в этот момент ей позвонил Баста с приглашением на прогулку. Как оказалось, все это время они жили почти в соседних домах.

Уже спустя полгода влюбленные начали жить вместе, а еще через несколько месяцев певец сделал своей даме сердца предложение. До отношений с музыкантом Елена успела пережить неудачный брак и развод, поэтому какое-то время сомневалась в своем желании снова выходить замуж. К счастью, со временем страхи отступили – летом 2009 года избранники стали мужем и женой.

Спустя несколько месяцев после свадьбы у супругов родилась дочка Мария, а через три года на свет появилась Василиса. Девочкам исполнилось уже 12 и 9 лет. Баста души не чает в наследницах и называет их своим лучшим творением. Со своей женой, которая далека от публичности, певец счастлив в браке уже 13 лет.