ДНР национализировала объекты системы газоснабжения на освобожденной территории

Госкомитет обороны ДНР постановил перевести в госсобственность объекты системы газоснабжения на освобожденной территории, принадлежавшие украинским собственникам, говорится в постановлении за подписью главы ДНР Дениса Пушилина.

Документ предписывает «обратить объекты единой системы газоснабжения ДНР» и «иное движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и другие активы юридических и физических лиц в государственную собственность ДНР». Перевод в госсобственность переводится «без компенсации собственникам стоимости таких объектов».

При этом прекращаются обязательства по договорам пользования и право собственности юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины. Постановление вступило в силу со дня его подписания, 15 апреля, передает ТАСС.

Напомним, Украина фактически разорена: у страны нет денег платить бюджетникам, ВВП рухнул почти в два раза, предприятия не работают, а западные кредиторы по-прежнему требуют выплаты многомиллиардных долгов.

—