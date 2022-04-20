 

ДНР национализировала объекты системы газоснабжения на освобожденной территории

20.04.2022, 6:55, Новости дня
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Госкомитет обороны ДНР постановил перевести в госсобственность объекты системы газоснабжения на освобожденной территории, принадлежавшие украинским собственникам, говорится в постановлении за подписью главы ДНР Дениса Пушилина.

Документ предписывает «обратить объекты единой системы газоснабжения ДНР» и «иное движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и другие активы юридических и физических лиц в государственную собственность ДНР». Перевод в госсобственность переводится «без компенсации собственникам стоимости таких объектов».

При этом прекращаются обязательства по договорам пользования и право собственности юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины. Постановление вступило в силу со дня его подписания, 15 апреля, передает ТАСС.

Напомним, Украина фактически разорена: у страны нет денег платить бюджетникам, ВВП рухнул почти в два раза, предприятия не работают, а западные кредиторы по-прежнему требуют выплаты многомиллиардных долгов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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