Российские дипломаты вылетели из Токио

Из Токио вылетел самолет с российскими дипломатами и сотрудниками торгпредства, о высылке которых объявила Япония, сообщают информационные агентства.

Самолет авиакомпании «Россия» вылетел из аэропорта Ханэда. Российский посол Михаил Галузин поблагодарил дипломатов за работу перед тем, как они покинули Японию. Он сказал, что японские власти совершили произвольный, недружественный и политизированный шаг, передает РИА «Новости».

В начале апреля представитель МИД Японии сообщила, что власти страны приняли решение выслать из Японии восемь сотрудников российского посольства и торгпредства. В Москве пообещали ответить на решение Токио.

—