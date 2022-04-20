 

Мнение: О финале одного популярного банка в России

20.04.2022, 5:53, Разное
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Что ж, он такой один. И он, похоже, идёт на выход. После эпатажной выходки «отца-основателя» — о мотивах её распространяться не будем хотя бы из человеческого сочувствия — сомнений в этом становится всё меньше. А уж после ответного заявления топ-менеджеров, понятно всё.

Ещё одним — меньше.

В России.

Что там учудил создатель Tinkoff-банка Олег Тиньков наслышаны все. Ладно, человеку приходится бороться за свою жизнь, критически зависящую от западных лекарств и западной медицины, так что по-человечески его понять можно. Насчёт «простить» — тут уже каждый пусть сам решает.

Но есть, как говорят, и второй пласт. Якобы, несмотря на отсутствие контроля, кое-что (и много) кое-куда ушло. Так что скандальное заявление — просто coup de grâce, чтобы прикрыть этот факт и не обрушить гнев вкладчиков на менеджмент.

Который, впрочем, оперативно открестился от слов и решений некогда первого лица, назвав его «простым клиентом». И не забыв упомянуть про 40 тыс. сотрудников — мол, в текущей ситуации это может стать проблемой.

Но и такая сдача бьёт по имиджу ничуть не меньше, чем то самое заявление Олега Тинькова.

Кажется, это и правда — всё? Финал?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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