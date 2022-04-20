Франция собралась гарантировать безопасность Украины поставками оружия
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Париж может гарантировать безопасность Украины, используя для этого поставки вооружения, сообщил советник президента Франции.
Чиновник сказал, что Франция «готова предоставить гарантии безопасности». По его словам, «речь могла бы идти о поставках вооружения». Париж считает, что эти вооружения позволят Украине «справиться с новым нападением», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция «должна будет стать одной из стран – гарантов будущего мира» на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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