Франция собралась гарантировать безопасность Украины поставками оружия

Париж может гарантировать безопасность Украины, используя для этого поставки вооружения, сообщил советник президента Франции.

Чиновник сказал, что Франция «готова предоставить гарантии безопасности». По его словам, «речь могла бы идти о поставках вооружения». Париж считает, что эти вооружения позволят Украине «справиться с новым нападением», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция «должна будет стать одной из стран – гарантов будущего мира» на Украине.

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