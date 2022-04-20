 

МВФ предсказал более динамичный выбор странами резервных валют

20.04.2022, 5:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выбор государствами резервных валют продемонстрирует больше динамизма, сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Комментируя действия США, которые начали использовать доллар в ситуации с Россией, по сути, в качестве оружия, Георгиева заявила, что ожидает «больше динамизма в мире денег». По ее словам, «в последние десятилетия» наблюдалась «диверсификация резервных валют». В частности, доллар «уменьшил свою долю в резервах примерно на 10%: с 70% до чуть менее чем 60%».

Она сообщила, что около трех четвертей этих 10% вложены в валюты «других крепких открытых экономик с прочными институтами вроде Австралии и Швейцарии», еще четверть – «в юань», передает ТАСС.

Георгиева подтвердила, что «в мировой экономике происходят сдвиги». Оценивая предложение «уходить от доллара», она заявила: «Не так быстро, поскольку причины, по которым доллар, евро, иена, фунт, швейцарский франк являются резервными валютами, сильно связаны с конкурентоспособностью экономик и неосязаемым, но очень важным доверием к независимости их центральных банков, их институтов».

Георгиева считает, что «это будет в течение еще какого-то достаточно продолжительного времени определяться размером и фундаментальными институционными основами экономики США в пользу роли американского доллара».

Напомним, главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама в статье для JB Press предрек конец гегемонии доллара. Издание American Thinker считает, что Россия тщательно создавала альтернативную «вселенную», где у доллара нет доминирующей роли.

МВФ также спрогнозировал стабилизацию цен на нефть и высокие цены на газ. В МВФ считают, что стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Гольдман: В странах с высоким уровнем вакцинации снижается смертность от “Дельты”. В Украине полностью вакцинированы лишь 2,3% граждан. И это – плохая новость

03.06 / Сборная РФ по хоккею уступила канадцам в четвертьфинале ЧМ

11.02 / Hill – даже если снова станет президентом — в Twitter пообещали, что аккаунт Трампа не будет восстановлен никогда

17.12 / «Двойной эффект» — РФ и Китай объединились против США

22.09 / Нарышкин назвал главную цель «дела Навального» на Западе

04.01 / При нападении террористов на автобус в Сирии погибли девять человек

17.12 / США объяснили «задумку» с «коррекцией курса» Турции

05.05 / Комаровский: Сейчас никто понятия не имеет, можно ли будет сделать вторую дозу прививки от COVID-19 другой вакциной

17.12 / Глава Полтавской ОГА Синегубов: Сейчас очень остро стоит вопрос следующего шага децентрализации – передачи имущества объединенным общинам

03.03 / СБУ задержала причастного к удару по телевышке в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика