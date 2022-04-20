США разрешили транзакции для «поддержки демократии» в России

Некоммерческим организациям разрешается проводить запрещенные в рамках санкций финансовые транзакции, если те связаны с «проектами по поддержке демократии» на Украине и в России, сообщил минфин США.

Как сообщается в генеральной лицензии, обнародованной минфином США, транзакции «со стороны НКО», которые запрещены в рамках санкций, можно проводить, если они касаются «деятельности, связанной с гуманитарными проектами, а также с проектами по поддержке демократии» на Украине и в России. Также разрешены транзакции, связанные с проектами в сфере образования, здравоохранения и защиты окружающей среды, передает РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал в апреле исполнительный указ, который запрещает американцам «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно», из США или со стороны граждан Соединенных Штатов «любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем».

—