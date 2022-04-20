Хороший и постоянный уход за кожей не заменит никакой ботокс

Многие женщины используют уколы ботокса для сохранения молодости и красоты. Эта процедура дает быстрый эффект. Однако ее действие нельзя назвать продолжительным. Спустя некоторое время инъекции приходится повторять. По мнению дерматологов, никакой ботокс не способен заменить хороший и постоянный уход за кожей. Подробно мы расскажем об этом в статье.

Ботокс и постоянный уход: что полезнее

Появление морщин связано с сокращением мышц под кожей. Ботокс представляет собой нейротоксин, который воздействует на мускулатуру лица. Он временно ослабляет ее сокращения. Это приводит к быстрому разглаживанию морщин. Эффект процедуры длится от 3 до 5 месяцев.

Однако ботокс не влияет на выработку коллагена в коже и не повышает ее эластичность. Поэтому он не может заменить полноценный уход за лицом с помощью кремов, сывороток и других продуктов. В отличие от “уколов красоты”, косметические средства увеличивают образование коллагена.

Дерматологи считают, что для постоянного омолаживающего ухода за кожей необходим солнцезащитный крем, а также средства с витамином C и ретинолом. Далее мы расскажем о них более подробно.

Солнцезащитный крем

Солнечные лучи ускоряют старение кожи. Ультрафиолет разрушает коллаген. Если вы хотите сохранить свою кожу молодой и привлекательной, регулярно наносите на нее солнцезащитный крем.

Витамин C

Кремы и сыворотки с витамином C стимулируют выработку коллагена. Они также защищают клетки от свободных радикалов и вредных факторов окружающей среды.

Ретинол

Косметические продукты на основе ретинола стимулируют выработку коллагена на клеточном уровне. Они являются идеальными средствами для борьбы с морщинами и старением кожи.

Заключение

Мы рассказали вам о наиболее полезных косметических средствах. Вы можете использовать их не только вместо ботокса, но и наряду с ним. Они помогут вам продлить эффект от процедуры.