Россия призвала США отказаться от курса на блокаду и санкции

США пора отказаться от бесплодного курса на блокаду и санкции во внешней политике, заявило посольство РФ в Вашингтоне.

Российские дипломаты прокомментировали планы США и Кубы провести консультации на высоком уровне 21 апреля. Посольство заявило, что приветствует «новый раунд переговоров», поскольку «диалог всегда лучше, чем его отсутствие». СМИ сообщали, что встреча состоится в Вашингтоне. США и Куба планируют обсудить вопросы миграции, передает ТАСС.

Напомним, администрация Дональда Трампа отменила политику его предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой, считая ее «ужасной и ошибочной».

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