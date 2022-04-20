 

Россия призвала США отказаться от курса на блокаду и санкции

20.04.2022, 2:44, Новости дня
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США пора отказаться от бесплодного курса на блокаду и санкции во внешней политике, заявило посольство РФ в Вашингтоне.

Российские дипломаты прокомментировали планы США и Кубы провести консультации на высоком уровне 21 апреля. Посольство заявило, что приветствует «новый раунд переговоров», поскольку «диалог всегда лучше, чем его отсутствие». СМИ сообщали, что встреча состоится в Вашингтоне. США и Куба планируют обсудить вопросы миграции, передает ТАСС.

Напомним, администрация Дональда Трампа отменила политику его предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой, считая ее «ужасной и ошибочной».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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