Посол Украины объяснил Германии, как Берлин должен помогать Киеву

Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за то, что Киев не получает от Германии тяжелые вооружения.

Мельник, комментируя список возможных поставок оружия из Германии, заявил: «Нужного нам оружия нет в этом списке». Он полагает, что Бундесвер может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, передает ТАСС со ссылкой на ZDF.

Так, Мельник заявил, что у Германии есть свыше 400 БМП Marder, причем «лишь малая часть из них задействована в миссиях». По мнению посла, военная промышленность Германии могла бы заменить эти машины в течение нескольких недель. Украина все еще надеется, что это оружие может быть отправлено как можно скорее.

Напомним, популярность канцлера Германии Олафа Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.

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