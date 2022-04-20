 

США собрались объявить о военной помощи Украине на сотни миллионов долларов

20.04.2022, 2:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ближайшее время США объявят о новом пакете военной помощи Украине объемом в сотни миллионов долларов, сообщают СМИ.

Как заявили источники NBC в администрации США, на этой неделе Вашингтон объявит о выделении нового пакета помощи, который будет «схожим по размеру» с предыдущим (800 млн долларов), передает ТАСС.

Предполагается, что новый пакет помощи предусматривает артиллерийские орудия и «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов», передает РИА «Новости».

Источники телекомпании отмечают, что к настоящему моменту решение о выделении дополнительной помощи еще не подписано главой американской администрации.

Также сообщается, что США собираются ввести новые санкции против России, хотя пока нет информации о том, объявят ли о санкциях до конца недели.

Напомним, США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений. Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / В Британии заявили об остановке продажи долговых обязательств РФ в Лондоне

24.06 / Голосование по поправкам в Конституцию и «страшный кошмар власти»

02.11 / Ургант извинился за шутку об убитом из-за ссоры в школьном чате волгоградце

11.08 / Нарколог оценил состояние Ефремова

14.08 / Путин поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС

14.07 / Зеленский неприятно удивлен решением Верховного Суда о признании незаконным указа об увольнении Тупицкого – спикер

28.12 / Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 81 млн

07.05 / 48% украинцев согласны с тем, что Вторая мировая война была развязана в результате сговора Гитлера и Сталина – опрос

17.11 / Археолог назвал виновных в обрушении стены древнейшей крепости России

20.02 / ВОЗ начала проверку данных о заражении россиян птичьим гриппом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика