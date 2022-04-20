США собрались объявить о военной помощи Украине на сотни миллионов долларов
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В ближайшее время США объявят о новом пакете военной помощи Украине объемом в сотни миллионов долларов, сообщают СМИ.
Как заявили источники NBC в администрации США, на этой неделе Вашингтон объявит о выделении нового пакета помощи, который будет «схожим по размеру» с предыдущим (800 млн долларов), передает ТАСС.
Предполагается, что новый пакет помощи предусматривает артиллерийские орудия и «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов», передает РИА «Новости».
Источники телекомпании отмечают, что к настоящему моменту решение о выделении дополнительной помощи еще не подписано главой американской администрации.
Также сообщается, что США собираются ввести новые санкции против России, хотя пока нет информации о том, объявят ли о санкциях до конца недели.
Напомним, США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений. Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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