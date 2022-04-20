Выступивший с Зеленским перед парламентом Греции боевик «Азова» ликвидирован

В боях в Мариуполе убит «грек Михаил» – боевик «Азова», который выступал перед парламентом Греции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.

Греческий телеканал Skai сообщил, что «согласно информации, боевик «Азова» убит в боях в Мариуполе». Канал не уточнил, откуда поступила такая информация, передает РИА «Новости».

Официального подтверждения смерти «грека Михаила» с украинской стороны не было. Однако греческие СМИ не располагают ни его фамилией, ни другими персональными данными, пишет «Московский комсомолец».

Греческие СМИ отмечают, что точно никто не знает, что стало с «греком Михаилом».

Напомним, Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами парламента Греции. Вместе с ним к депутатам обратились два этнических грека – боевики украинского националистического батальона «Азов». Вместо ожидаемого Зеленским одобрения и обещаний помощи он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин.

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