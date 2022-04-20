 

Китай счел заморозку резервов стран нарушением их суверенитета

20.04.2022, 1:20, Новости дня
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Произвольная заморозка одними странами резервов других должна прекратиться, сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза по ситуации на Украине.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что такая заморозка «иностранной валюты приводит к нарушению суверенитета государств» и «подрывает основы всемирной экономической стабильности», а также «создает неопределенность и риски для международных отношений». «Необходимо отказаться от такой практики как можно скорее», – приводит его слова ТАСС.

Пекин призвал «устранять негативные последствия санкций», отметив, что санкции «имеют негативные последствия для развивающихся стран». По мнению Китая, следует «избегать ненужных ограничений на экспорт».

Чжан Цзюнь призвал все стороны конфликта на Украине соблюдать гуманитарное право и облегчить эвакуацию и оказание гуманитарной помощи населению. Китай также призвал отказаться от направления на Украину тяжелых вооружений. В противном случае это приведет к эскалации и усугубит гуманитарную катастрофу, сказал постпред.

Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Банк РФ решил оспаривать заморозку золотовалютных резервов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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