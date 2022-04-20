Ищем пептиды в составе крема: как ухаживать за шеей, чтобы она не выдавала возраст (и почему ей не подходит тот уход, который используется для лица)

Шея часто выдает истинный возраст человека. Именно в этой области нередко появляется провисание кожи. Поэтому данный участок тела нуждается в особой заботе. Как правильно ухаживать за шеей? И какие косметические средства замедляют ее старение? На эти вопросы мы ответим в статье.

Почему шея быстро стареет

На шее более тонкая кожа, чем на лице. В ней практически нет подкожно-жировой клетчатки, и она содержит меньше поддерживающего белка – коллагена. Это означает, что кожа шеи не отличается хорошей эластичностью и более склонна к появлению морщин.

В области шеи расположено очень мало сальных желез, которые выделяют естественные масла и увлажняют эпидермис. В результате этот участок тела часто становится сухим. Поэтому кожа на шее обычно стареет гораздо раньше, чем на лице.

Кроме этого шея находится в постоянной подвижности. Она повторяет все движения головы. Шейные мышцы часто пребывают в активном состоянии, что нередко становится причиной их гипертонуса и приводит к появлению морщин и провисанию кожи.

Средства для лица не подходят для шеи

Средства для ухода за лицом не подходят для шеи. Исключением являются только солнцезащитные кремы, которые можно использовать на любом участке тела.

Кожа шеи нуждается в большом количестве питательных и увлажняющих веществ. Уходовые средства для лица не содержат достаточную концентрацию подобных ингредиентов. Если вы станете использовать их для шеи, то кожа получит очень мало полезных компонентов.

Наносите крем нежно

При нанесении крема на область шеи действуйте очень аккуратно и нежно. Совершайте осторожные движения вверх. Не натягивайте и не растягивайте кожу, это способствует появлению морщин.

Подходящий крем

Как правильно выбрать крем для шеи? Вам следует обратить внимание на состав продукта. Он должен содержать пептиды и ретиноиды. Эти ингредиенты увеличивают выработку коллагена, что улучшает структурное качество кожи и препятствует ее дряблости и провисанию.

Ретиноиды и пептиды обладают антивозрастными свойствами. Они создают эффект лифтинга и повышают тонус кожи. Регулярное использование такого крема поможет вам устранить морщины на шее.

Косметологи рекомендуют использовать такие средства, которые содержат не менее 25 % пептидов от всего состава ингредиентов.

Заключение

Во время уходовых процедур не забывайте уделить внимание области шеи. Помните, что этот участок тела нуждается в питательных веществах и тщательном увлажнении. С помощью хорошего ухода вы сможете предотвратить возрастные изменения и замедлить старение шеи.