 

Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР

19.04.2022, 23:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Луганская народная республика полностью контролирует город Кременная, украинские военные сбежали, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Филипоненко сообщил, что «украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город». При этом «низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода». В результате «заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала».

На администрации города вывешены флаги ЛНР и России, сказал он – «это как нельзя более четкое свидетельство того, что город перешел полностью под контроль Народной милиции ЛНР» и российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».

Завершается зачистка населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации. С этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.

В понедельник украинские власти заявили о потере города Кременная  на северо-западе Луганской области. Политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов заявил, что «штурм Кременной – это начало большого наступления в Донбассе».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Грибы и бактерии сдерживают углерод в почве, сокращая концентрацию парниковых газов в атмосфере

19.01 / Казахстан начнет вакцинацию «Спутником V» раньше срока

27.10 / Эксперт: Под влиянием опасного контента в РФ находится 9,5 млн детей

04.08 / Фаучи считает, что школы и колледжи в США могут открыться

04.10 / Адвокаты осужденного в Беларуси украинца Ференца подали апелляцию на приговор – МИД Украины

22.12 / “Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы”. Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Верховную Раду

16.04 / Ученые установили гендерные роли в эпоху раннего неолита

10.10 / Бывший глава Серпуховского района Шестун перестал голодать в СИЗО

23.01 / Министр окружающей среды ФРГ – Германии нужен «Северный поток — 2».

23.03 / Британцы раскритиковали министра обороны страны из-за признания по Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика