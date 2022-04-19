Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР
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Луганская народная республика полностью контролирует город Кременная, украинские военные сбежали, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Филипоненко сообщил, что «украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город». При этом «низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода». В результате «заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала».
На администрации города вывешены флаги ЛНР и России, сказал он – «это как нельзя более четкое свидетельство того, что город перешел полностью под контроль Народной милиции ЛНР» и российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».
Завершается зачистка населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации. С этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.
В понедельник украинские власти заявили о потере города Кременная на северо-западе Луганской области. Политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов заявил, что «штурм Кременной – это начало большого наступления в Донбассе».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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