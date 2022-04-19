Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР

Луганская народная республика полностью контролирует город Кременная, украинские военные сбежали, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Филипоненко сообщил, что «украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город». При этом «низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода». В результате «заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала».

На администрации города вывешены флаги ЛНР и России, сказал он – «это как нельзя более четкое свидетельство того, что город перешел полностью под контроль Народной милиции ЛНР» и российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».

Завершается зачистка населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации. С этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.

В понедельник украинские власти заявили о потере города Кременная на северо-западе Луганской области. Политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов заявил, что «штурм Кременной – это начало большого наступления в Донбассе».

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