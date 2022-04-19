США сообщили о получении Украиной самолетов в рамках военной помощи

Украина получила в рамках военной помощи дополнительные самолеты, но не от США, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби сказал, что Киеву были переданы «самолеты и запчасти к ним». Он отметил, что самолеты передали Украине не США, но не назвал страну, которая это сделала. Вашингтон, по его словам, «содействовал отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации», передает ТАСС.

Кроме того, по его словам, американские гаубицы будут доставлены на Украину уже в ближайшие дни, «то же самое касается боеприпасов». По его мнению, если у Киева «в будущем возникнет потребность в дополнительных снарядах для 155-миллиметровых гаубиц, США будут в первых рядах, делая все возможное, чтобы доставить их». Отвечая на вопрос об обучении украинских военных применению американских артиллерийских вооружений, в частности гаубиц, Кирби сказал, что этот процесс пока не начался.

США не исключают, что Украина в будущем может запросить дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, США «будут поддерживать контакты на этот счет и сделают все возможное для того, чтобы удовлетворить запросы» Киева, передает РИА «Новости».

При этом Кирби вновь заявил, что Пентагон не располагает информацией об уничтожении на Украине Вооруженными силами РФ партий оружия и военной техники, переданных Киеву Западом. «Что касается ударов во Львове, то, опять-таки, мы не знаем, в чем тут заключается логика выбора целей Россией», – сказал он. Кирби не исключил, что российские удары по объекту в районе Львова «были призваны повлиять на уровни запасов оружия и военной техники, имевшихся у украинцев».

Пентагон считает, что санкции против РФ повлияют на возможности Москвы закупать некоторые компоненты для вооружений, в том числе для высокоточного оружия. При этом Кирби отметил: «Однако я не хотел бы сейчас переоценивать это». По его словам, у РФ «достаточно много боевых возможностей» и большой арсенал.

Он заявил, что США на регулярной основе отслеживают угрозу со стороны ядерного арсенала России, однако не видят на данный момент оснований для того, чтобы менять статус готовности своих стратегических сил.

Напомним, относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу, на Украине началась следующая стадия военной операции России. Минобороны сообщило, что только за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам ВСУ.

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