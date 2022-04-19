 

Мнение: Уголь

19.04.2022, 23:44, Разное
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После засекречивания статистики по падению добычи и экспорта нефти приходит время закрывать статистику и по углю. Падение экспорта в апреле составило 20%, а с начала года общее снижение экспорта угля составило уже 9 процентов. При складывающейся тенденции цифры за год могут быть удручающими.

Основная причина падения экспорта — отказ Европы от приема российского угля. Рынок при этом активно занимают конкуренты из далекой Индонезии и даже более того: Европа намерена увеличить импорт угля, чтобы создать задел по энергобезопасности, ориентируясь на возможное отключение российского газа, а также нефти.

Заместить падающее западное направление восточным не получается: сокращение отгрузок на запад составило 3,1 млн тонн, на восток же удалось увеличить лишь на 0,6 млн тонн. Ключевой проблемой становится инфраструктурная недостаточность — пропускная способность железных дорог близка к пределу. Портовые мощности России также не настолько велики, чтобы перехватить возникающие диспропорции.

Помимо Китая идет активный поиск и других покупателей. К примеру, Индии, Ввиду буквально отчаянного положения предлагаются огромные скидки: дисконт к цене австралийского угля предлагается в размере 65 долларов за тонну при отпускной цене в 165 долларов, то есть, практически треть цены. Лишь бы взяли.

Пока ситуация «разруливается» в ручном режиме. Никаких сколь-либо долгосрочных контрактов никто заключать не спешит, что понятно: санкции продолжают вводиться. Сейчас это прямые санкции, накладываемые только на российские предприятия и отрасли. Однако вслед за ними неизбежно начнут приниматься и вторичные санкции, которые будут накладываться на всех, кто сотрудничает с подсанкционными российскими предприятиями. Тогда обстановка резко ухудшится, хотя казалось бы, куда еще…

Источник: Эль Мюрид



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