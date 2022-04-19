Валерия, Григорий Лепс и Олег Газманов на концерте в честь юбилея Михаила Турецкого

В минувшее воскресенье народный артист России Михаил Турецкий отметил свой юбилей в Кремлевском дворце. В шоу приняли участие друзья и коллеги артиста: Валерия, Григорий Лепс, Олег Газманов, Михаил Шуфутинский и Денис Майданов в сопровождении коллективов именинника – мужского “Хора Турецкого” и женского SOPRANO.

Юбилей – это катастрофа с оттенком праздника, – шутит о своем празднике маэстро, но говорит с гордостью, что ему 60 – и это здорово.

Вместе с дочерью Эммануэль Михаил Турецкий исполнил давнюю мечту – спеть дуэт Кристины и Призрака из мировой классики “Призрака оперы” Эндрю Ллойда Уэббера. Помимо Эммануэль на сцену вышла еще одна его дочь Беата Турецкая. Она исполнила песню “Самый лучший папа”, которая сопровождалась на экранах хроникой семейного архива.

Мои самые счастливые моменты в жизни – когда я стою с папой на сцене, когда он смотрит, как я пою, – поделилась Эммануэль Турецкая.