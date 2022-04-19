Тренировка для лица: как избавиться от морщин и второго подбородка с помощью простых упражнений

Для поддержания упругости и молодости кожи одного правильного питания и уходовой косметики мало. Мышцы и кожа со временем перестают получать кислород и питательные элементы из-за снижения кровотока, поэтому важно держать мышцы в тонусе. Поможет лицевая йога. Она избавит от морщин и отеков, замедлит увядание и провисание кожи. Вот основные упражнения.

Подтягиваем подбородок

Чтобы избавиться от второго подбородка и провисания, встаньте перед зеркалом прямо, распрямите плечи. Большим и указательным пальцем захватите кожу под подбородком. Вытяните подбородок и оттяните голову прямо назад. Задержитесь в этом положении на десять секунд, затем вернитесь в исходное положение. Упражнение надо повторить 10 раз за один подход. Выполняйте упражнение интенсивно, не только утром или вечером, но и в течение дня, особенно если долго работаете за компьютером.

Жевательная резинка

Еще один способ подтянуть обвисшую кожу очень неожиданный – используйте жвачку. Неожиданная польза жвачки в том, что она укрепляет мышцы и держит в тонусе челюсть, а значит, мышцы будут всегда подтянутые. Использовать можно как вашу обычную жвачку, так и стоматологическую, которая насыщена антиоксидантами и борется с окислением эмали. Только следите за тем, чтобы нагрузка жевания распределялась по обеим сторонам одинаково.

Работа нижней челюстью

Мышцы шеи являются опорой лицевых мышц. Если вы будете расслаблять лицевые, но держать в напряжении шейные, перекос будет значительно сильнее, заломы – глубже. Избежать этого поможет следующая тренировка. Встаньте или сядьте прямо, смотрите перед собой. Наклоните голову слегка вперед и начните энергично выпячивать вперед подбородок. Вы должны прочувствовать мышцы под подбородком. Сделайте 15 повторений.

Уменьшение морщин на лбу

У эмоциональных натур морщины на лбу появляются раньше всех остальных. Если вы заметили едва намечающиеся кожные заломы, начинайте делать это упражнение. Положите на центральную часть лба сложенные вместе указательный и средний пальцы. Двигайтесь горизонтально по лбу от центра к линии роста волос, рисуя пальцами полукруг. Двигайте руками по очереди. Как только одна рука достигнет роста волос, возвращайте ее снова в центр лба. После упражнений можно нанести активную сыворотку и альгинатную маску.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Гусиные лапки”

С приходом весны солнце становится активным, яркие лучи слепят глаза, и мы щуримся. Прищур приводит к образованию мелкой морщинистой сетки вокруг глаз – “гусиных лапок”, которые со временем могут перерасти в глубокие морщины. Легкое упражнение позволит расслабить мышцы вокруг глаз и “стереть” мимические морщины. Положите пальцы на точки, показанные на фото. Легко массируйте кожу, двигая пальцы к внешней части виска. Прищурьтесь и отведите взгляд максимально наверх, задержите на пять секунд. Упражнение помогает укрепить нижние веки. Повторите 5 раз. И первое, и второе упражнения рекомендуется делать без макияжа. Для лучшего скольжения нанесите на лицо и руки немного косметического масла.

Ослабьте напряжение лица

Следующее упражнение отлично расслабляет мышцы лица и шеи. Максимально расслабьте мышцы плеч, шеи и спины. Руки положите на бедра. Сделайте большой вдох через нос, стараясь максимально расширить легкие и грудную клетку. Выдохните через рот, одновременно издавая звук “ха” и вытянув язык наружу как можно ближе к краю подбородка. Упражнение повторите 5 раз перед зеркалом, чтобы следить правильным выполнением. Не напрягайте лоб.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Дополнительно

Чтобы лицо было всегда подтянутым, упражнения нужно делать ежедневно, уделяйте массажу 10 минут в день, этого достаточно. Фитнес-тренеры рекомендуют делать эти упражнения во время ходьбы, чтобы добавить сопротивления мышцам.

Конечно, необходимо следить за образом жизни, от всех вредных привычек нужно избавиться как можно скорее, особенно это касается курения и алкоголя, так как вредные вещества разрушают такой ценный компонент структуры кожи, как коллаген.

Для профилактики морщинистой сетки вокруг губ выполняйте упражнение “лошадь”: максимально расслабьте мышцы, зажмите пальцами уголки губ и активно вкатывайте губы внутрь, затем выдохните “лошадиным” восклицанием “тпру”. Каждое утро разминайте губы и щеки пальцами, захватив их с внутренней стороны. Руки, конечно, должны быть чистыми.