Большие порции и отсутствие жиров: наши ошибки в приготовлении смузи, уменьшающие пользу напитка

Смузи – это полезный и вкусный напиток из смешанных в блендере свежих или замороженных фруктов, ягод, овощей. Это замечательное лакомство добавит в ваш рацион минералов, витаминов, полезных жиров и белков. Однако не соблюдая баланс ингредиентов в смузи-экспресс, можно превратить его в дневной десерт, а не в полезный для здоровья напиток.

Сегодня мы рассмотрим распространенные ошибки, которые совершают люди при приготовлении смузи, и способы их исправления.

Слишком много льда

О качестве смузи говорит не только вкус напитка. Ничто не сравнится с густой и гладкой текстурой этой освежающей смеси. Однако использование льда в смузи должно быть сведено к минимуму. Добавив его слишком много, вы получите жидкий напиток, больше напоминающий сок, а если льда недостаточно, вы получаете смесь из фруктов и, к примеру, йогурта, если он входит в рецепт.

Важно найти баланс этого ингредиента, чтобы насладиться вкусом настоящего смузи. Ценители этого напитка избегают использования льда, но если вы считаете этот ингредиент необходимым, добавьте несколько кубиков после основных ингредиентов, но до смешивания. Это позволит регулировать баланс льда с другими ингредиентами.

Слишком много белка

Для здоровья и занятий фитнесом белок в смузи может быть полезен для тех, кто хочет нарастить мышечную массу. Но есть предел в использовании протеинового порошка в этом напитке. Его количество зависит от количества порций, которые вы готовите, и от вашей цели ежедневного употребления белка.

По данным LiveStrong, на один прием достаточно 30 граммов белка. Такое количество полезно для нормального пищеварения. Нельзя забывать о том, что протеиновый порошок – это не единственный источник белка в смузи, особенно если в напиток добавляются орехи или молочные продукты.

Недостаточное количество белка

Это такая же ошибка, как и использование большого количества белка в смузи. Не включая в той или иной форме белок, вы лишаете себя шанса увеличить его ежедневное потребление, чтобы зарядиться энергией и нарастить мышечную массу.

Существует множество продуктов, которые способны увеличить содержание белка в ваших рецептах. К примеру, ореховое масло и соевое молоко, тофу.

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Слишком много фруктов

Этот напиток часто называют «фруктовым смузи», но в этом случае возникает вопрос, как фруктов в смеси может быть много. Фрукты – это отличный способ пополнить организм витаминами, клетчаткой, минералами, но нельзя забывать о том, что они содержат большое количество сахара.

Диетологи рекомендуют использовать фрукты в сочетании с зелеными листовыми овощами – шпинатом или капустой.

Вы используете консервированные фрукты

Одной из главных и наиболее распространенных ошибок в приготовлении смузи является добавление консервированных фруктов. Кроме того что, они уже не обладают теми полезными свойствами, как свежие, практически всегда они залиты густым сиропом.

Кроме того, консервированные фрукты очищают от кожуры, а это снижает в них содержание клетчатки.

Вы не используете замороженные фрукты

Замороженные фрукты – это идеальная основа для смузи. Они позволяют добавлять другие ингредиенты, чтобы скорректировать текстуру напитка без ущерба для вкуса. В этом случае вы сможете отказаться от использования льда в любимом коктейле.

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Купите разные замороженные фрукты в ближайшем магазине и храните их в морозилке. В любой момент вы сможете использовать их для приготовления смузи.

Вы не соблюдаете баланс между клетчаткой и сладкими ингредиентами

В смузи, в состав которого входят фрукты, йогурт, молоко и белковый порошок, содержится большое количество сахара. Известны способы ограничить его, причем вкус при этом не страдает.

Баланс сахаров свежих или замороженных фруктов с клетчаткой из зеленых овощей позволяет организму усвоить коктейль без проблем. Добавление клетчатки позволит вам долгое время не испытывать чувства голода. Это является бонусом для всех, кто строго следит за своим весом.

Вы добавляете молоко

Диетологи не рекомендуют этого делать. Лактоза в коровьем молоке – это еще один источник калорий и сахара. Если вы добавляете молоко для улучшения текстуры, замените его замороженными фруктами, которые создадут приятную кремовую основу.

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Если вы очень любите молоко, используйте растительный аналог из миндаля, овса или сои. Какую бы альтернативу молока вы ни выбрали, обращайте внимание на количество калорий.

Вы исключаете полезные жиры

Казалось бы, смузи с низким содержанием жира может быть более полезным, но диетологи убеждены, что ненасыщенные жиры являются важной частью сбалансированной диеты.

В смузи можно использовать довольно неожиданные ингредиенты – семена льна, чиа, миндаль, кешью. Они содержат жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые необходимы для нормальной работы сердца и мозга. Ореховые масла, авокадо тоже можно включит в рецепт, чтобы усилить полезный эффект напитка и смягчить возможный скачок уровня сахара в крови.

Вы добавляете мороженое

Добавляя в блендер мороженое, вы получаете не смузи, а молочный коктейль. Избегайте соблазна сделать его еще более вкусным с помощью ванили. Не забывайте о калориях. Две трети чашки ванильного мороженого содержит 170 калорий, 9 граммов жира и 17 граммов сахара. Тем самым вы получаете вкусный десерт, не имеющий ничего общего со смузи.

Если вы считаете, что вашему напитку недостает сливочного вкуса, добавьте немного обезжиренного йогурта или творога.

Размеры ваших порций слишком велики

Порция смузи зависит от вашего выбора, но если вы мечтаете избавиться от лишних нескольких килограммов, слишком большая порция может свести на нет ваши усилия. Объем всегда можно корректировать в зависимости от того, является ли этот коктейль закуской, едой или перекусом.

Когда вы четко определите цель употребления этого напитка, вам будет проще найти идеальный размер порции. Но помните, что если вы пьете стакан смузи во время приема пищи, а ваш фитнес-план не предполагает увеличения массы тела, то вы отдаляетесь от поставленной цели.