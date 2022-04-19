 

Британия и Канада обещали передать Украине артиллерию

19.04.2022, 22:35, Новости дня
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Глава правительства Великобритании Борис Джонсон и премьер Канады Джастин Трюдо сообщили, что их страны планируют предоставить Украине артиллерию.

Джонсон заявил, что «происходящее» на Украине «станет артиллерийским конфликтом». По его словам, Киеву требуется «еще больше артиллерии». «И мы ее дадим им», – приводит слова Джонсона «Интерфакс».

Трюдо сказал, что «Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию». По его словам, «более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни». Поставки будут осуществлены в соответствии с запросом Киева, передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщают британские СМИ, Лондон намерен в скором времени передать Киеву самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak. США пообещали поставить Украине еще больше боеприпасов и вооружений. Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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