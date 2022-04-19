Почему большинство женщин в королевской семье так часто носят платья-пальто

Члены британской королевской семьи не могут одеваться так, как они захотят Они вынуждены соблюдать определенный дресс-код. Правила, во что и когда нужно одеваться, прописаны в десятках протоколах и включают в себя весьма любопытные пункты.

Платье-пальто

Менеджер по маркетингу Дана Борроуман поделилась информацией о том, почему женщины из королевской семьи так часто появляются на публике не просто в пальто, а в платьях-пальто. Оказывается, по протоколу считается неприличным снимать верхнюю одежду на глазах у людей. Поэтому монаршие особы вынуждены избегать подобного акта раздевания на публике.

Но ведь, согласитесь, что далеко не всегда удается выглядеть элегантно в верхней одежде. Монархи нашли выход из ситуации, когда отдали предпочтение платьям-пальто. Этот наряд получается самобытным, стильным, эффектным и никак не нарушает королевский протокол. Правда, однажды жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, все же не удержалась и нарушила правило, сняв с себя пальто. Штрафных санкций, к счастью, не последовало.

Одежда определенных цветов

Есть строгое правило, которое касается нарядов во время зарубежных командировок. Монаршие особы должны включить в свой наряд вещи цвета флага той страны, которую они посещают, куда приехали с визитом. В основном, женщины облачаются в платья или пальто необходимых для налаживания дипломатических отношений оттенков.

Яркие цвета

Есть еще одно правило, указанное в королевском протоколе, – монархи должны быть видны в толпе. А для этого им следует использовать яркие аксессуары. Например, королева Елизавета очень полюбила это правило, поэтому нередко стала появляться на публике в одежде насыщенных оттенков. Ее любимый цвет – это зеленый лайм.

Королева обожает подбирать шляпы в тон к своим нарядам. Ее часто можно увидеть в монохромных комплектах, нежели в вещах разных цветов.