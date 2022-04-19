Мнение: Почему не говорят про рост доходов

А вот – как раз очень удачная иллюстрация к предыдущему посту. Из телеграм-канала “Деньги и песец”:

“Обратил внимание, что из всей начальственной риторики пропало словосочетание «рост доходов».

Вот каких только слов начальники не произносят:«поддержка экономики», «структурная трансформация», «льготные кредиты», «субсидирование ставки», «серый импорт», «сокращение давления», даже «отсутсвие сдерживания инфляции», ну, там очень много всего.

И, кстати, начальство охотно сыпет цифрами во все стороны – три миллиарда сюда, сто три миллиарда туда. Но заветных слов про «рост доходов людей» – будет ли он, какой и когда – начальство не говорит.

Происходит это потому, что начальство умное, и знает, что можно говорить, а что не нужно.

Все эти истории про «структурную трансформацию», «переформатирование порядка», и даже «субсидирование импортозамещения» невозможно проверить.

Ну нет такой измерительной шкалы, приложив которую к «переформатированию порядка», человек мог бы сказать – ок, мы на месте, цель достигнута.

Это как раньше было с «построением чего-то-там» – вроде и понятно, что куда то идём, но когда придём и что будет в финале – совершенно неизвестно.

И оценить «переформатирование порядка» человек сам не может – то ли порядка уже нет, то ли он пока есть. Как начальник скажет.

А вот «рост доходов» (или его отсутствие) – штука измеримая, причём измеримая без участия начальства – человек очень даже может его оценить и измерить – пересчитает свои деньги и прикинет, что он сможет на них купить.

Поэтому начальники и говорят о чем угодно – только не о том, что люди могли бы проверить для себя сами. Да, и тем более, что в рамках «переформатирования порядка» рост доходов людей не предусмотрен” (тг-канал Деньги и песец).