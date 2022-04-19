 

Мнение: Почему не говорят про рост доходов

19.04.2022, 21:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

А вот – как раз очень удачная иллюстрация к предыдущему посту. Из телеграм-канала “Деньги и песец”:

“Обратил внимание, что из всей начальственной риторики пропало словосочетание «рост доходов».

Вот каких только слов начальники не произносят:«поддержка экономики», «структурная трансформация», «льготные кредиты», «субсидирование ставки», «серый импорт», «сокращение давления», даже «отсутсвие сдерживания инфляции», ну, там очень много всего.
И, кстати, начальство охотно сыпет цифрами во все стороны – три миллиарда сюда, сто три миллиарда туда. Но заветных слов про «рост доходов людей» – будет ли он, какой и когда – начальство не говорит.

Происходит это потому, что начальство умное, и знает, что можно говорить, а что не нужно.
Все эти истории про «структурную трансформацию», «переформатирование порядка», и даже «субсидирование импортозамещения» невозможно проверить.
Ну нет такой измерительной шкалы, приложив которую к «переформатированию порядка», человек мог бы сказать – ок, мы на месте, цель достигнута.
Это как раньше было с «построением чего-то-там» – вроде и понятно, что куда то идём, но когда придём и что будет в финале – совершенно неизвестно.
И оценить «переформатирование порядка» человек сам не может – то ли порядка уже нет, то ли он пока есть. Как начальник скажет.

А вот «рост доходов» (или его отсутствие) – штука измеримая, причём измеримая без участия начальства – человек очень даже может его оценить и измерить – пересчитает свои деньги и прикинет, что он сможет на них купить.
Поэтому начальники и говорят о чем угодно – только не о том, что люди могли бы проверить для себя сами. Да, и тем более, что в рамках «переформатирования порядка» рост доходов людей не предусмотрен” (тг-канал Деньги и песец).

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Мнение: Транспортные эксперименты

04.02 / Вроде бы мелочь, но многие забывают: как правильно очистить брови от макияжа

24.11 / “Вы потеряли реальность”: генерал СБУ призвал Украину не рассчитывать на поддержку НАТО

02.06 / Анастасия Волочкова удивила поклонников образом в белоснежном «платье невесты»

09.11 / Марк Розовский: «Статистика показала: милосердие работает. Работало…»

11.02 / Мнение: Европа вымерзает от зеленобесия, отказ от инвестиций в нефть и Голливуд за Россию

26.04 / Невролог предостерег россиян от использования телефонов во время тренировок

27.02 / Северокорейские санкции против России будут действовать до урегулирования ситуации с дрезиной

21.09 / Люди застряли над Москвой-рекой из-за поломки канатной дороги

21.03 / Сила контуринга: как скрыть второй подбородок с помощью макияжа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика