В ДНР заявили о ликвидации под Донецком командира батальона ВСУ

В результате точечного удара под Донецком был убит командир 2-го механизированного батальона 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Стець, заявили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Военное руководство Украины пытается скрыть факт массовых потерь и сдачи в плен военнослужащих 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Также хочу отметить, что сегодня в результате точечных ударов был уничтожен командир батальона майор Стець Сергей Олегович», – приводит ТАСС заявление официального представителя оборонного ведомства республики.

Управление Народной милиции ДНР также опровергло заявление Генерального штаба ВСУ о том, что украинским военным якобы удалось восстановить контроль над поселком Марьинка, который ранее был занят силами ДНР.

Ранее Министерство обороны РФ впервые опубликовало подробные данные о потерях в ВСУ, а также среди прибывших на Украину иностранных наемников.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему президент Украины Владимир Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ.

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