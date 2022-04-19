 

СМИ: Уехавшие за границу россияне возвращаются домой

19.04.2022, 21:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уехавшие за границу после начала спецоперации россияне возвращаются, основной причиной становится отсутствие денег, информирует The Guardian.

Также среди распространенных причин – семейные проблемы и невозможность найти работу на новом месте, приводит сообщение британской газеты Daily Storm в своем Telegram-канале.

Как отмечают эксперты, волна эмиграции из РФ была во многом спровоцирована необоснованными слухами о принудительной мобилизации, которые затем не подтвердились. Многие уехавшие хотели также открыть свое дело или найти работу на новом месте. Однако обнаружилось, что навыков и образования им недостаточно для нормальной жизни.

СМИ отмечает, что часто вернувшимся домой людям приходится соглашаться на более скромные условия, чем у них были до отъезда.

Напомним, подавляющее большинство россиян (89%) не хотели бы уезжать за границу, их количество за год выросло на 9%. Количество думающих об эмиграции снизилось на 8%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Лукашенко заявил, что “не парится” из-за санкций ЕС

08.09 / Украина хочет расширить санкции против России за Крым – МИД

15.07 / Польские депутаты потребовали признать посла США персоной нон грата

04.08 / MSNBC – сенатор Грэм заразился коронавирусом, несмотря на полную вакцинацию

17.03 / Вандала, повредившего памятник Героям Небесной сотни в Житомире, отправили в СИЗО

04.09 / Сербия решила продолжать закупать дешевый российский газ

04.07 / Буффон стал рекордсменом по числу матчей в Серии А

26.09 / Военные остановили танки двухкилометровым огненным валом на учениях «Кавказ -2020»

02.05 / Большинство получивших гражданство РФ в 2020 году составили украинцы

22.11 / Второй тур голосования на местных выборах завершился на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика