СМИ: Уехавшие за границу россияне возвращаются домой

Уехавшие за границу после начала спецоперации россияне возвращаются, основной причиной становится отсутствие денег, информирует The Guardian.

Также среди распространенных причин – семейные проблемы и невозможность найти работу на новом месте, приводит сообщение британской газеты Daily Storm в своем Telegram-канале.

Как отмечают эксперты, волна эмиграции из РФ была во многом спровоцирована необоснованными слухами о принудительной мобилизации, которые затем не подтвердились. Многие уехавшие хотели также открыть свое дело или найти работу на новом месте. Однако обнаружилось, что навыков и образования им недостаточно для нормальной жизни.

СМИ отмечает, что часто вернувшимся домой людям приходится соглашаться на более скромные условия, чем у них были до отъезда.

Напомним, подавляющее большинство россиян (89%) не хотели бы уезжать за границу, их количество за год выросло на 9%. Количество думающих об эмиграции снизилось на 8%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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