В ДНР рассказали, как «азовцы» стреляли в спины украинским солдатам за желание сдаться

Националисты из полка «Азов»* расстреливали в спины украинских солдат, которые решили воспользоваться листовками с призывами сдаться, заявили в Народной милиции ДНР.

Там распространили видео с доказательствами. «На кадрах военнослужащий морской пехоты ВСУ с огнестрельным ранением в затылок и листовками-пропусками, которыми не успел воспользоваться для сохранения своей жизни», – говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ предлагало нацбатальонам и иностранным наемникам на «Азовстали» с 12.00 мск вторника прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться, гарантировав выполнение Женевских конвенций сдавшимся

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

*против представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела

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