 

В ДНР рассказали, как «азовцы» стреляли в спины украинским солдатам за желание сдаться

19.04.2022, 21:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Националисты из полка «Азов»* расстреливали в спины украинских солдат, которые решили воспользоваться листовками с призывами сдаться, заявили в Народной милиции ДНР.

Там распространили видео с доказательствами. «На кадрах военнослужащий морской пехоты ВСУ с огнестрельным ранением в затылок и листовками-пропусками, которыми не успел воспользоваться для сохранения своей жизни», – говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ предлагало нацбатальонам и иностранным наемникам на «Азовстали» с 12.00 мск вторника прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться, гарантировав выполнение Женевских конвенций сдавшимся

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». 

*против представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Диетологи назвали продукты для повышения иммунитета во время пандемии

18.05 / Против сотрудников белорусского новостного портала tut.by возбудили дело

31.12 / Украинский генерал предрек стране ужасное будущее

01.01 / Euronews – мировые лидеры в своих новогодних обращениях вновь призвали сограждан к вакцинации и ревакцинации

26.09 / Папа Римский призвал ослабить санкции

28.04 / США выразили готовность сорвать планы Си Цзиньпина по Тайваню

20.01 / Суд в Москве арестовал главврача «Матросской Тишины» по делу о коррупции

24.12 / Оскорбивший ветерана блогер задержан в Смоленской области

13.03 / СМИ: Экс-президент Боливии Аньес пряталась от полиции под кроватью

07.01 / Участники беспорядков в Казахстане поставили силовиков на колени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика