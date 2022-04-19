Дочери “изгнанного” экс-короля Испании Хуана Карлоса навестили его после долгой разлуки

Дочери испанского короля Хуана Карлоса инфанты Елена и Кристина навестили его в Абу-Даби, где он живет после своего добровольного изгнания в августе 2020 года. В честь праздника Пасхи они привезли с собой детей, чтобы и они пообщались с августейшим дедушкой.

Напомним, что 3 августа 2020 года король Хуан Карлос, ранее передавший престол своему сыну Филиппу, сделал шокирующее заявление о том, что навсегда покидает Испанию. Финансовые дела короля привлекли пристальное внимание правоохранительных органов, занимающихся расследованием дела о коррупции. Спустя две недели королевский двор опубликовал сообщение, что теперь монарх проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. А в марте этого года он сообщил в письме своему сыну королю Испании Филиппу, что, скорее всего, больше не вернется на родину, несмотря на то, что прокуратура официально прекратила расследование. Он обещал изредка приезжать в Испанию.

Все это время его регулярно навещали дочери Елена и Кристина. Более того, в начале марта прошлого года в Испании разразился скандал, после того как местные СМИ узнали, что обе инфанты сделали в Абу-Даби прививки от коронавируса. Возмущение общественности вызвало то, что 55-летняя Кристина и 57-летняя Елена не входили в возрастную группу, которая подлежала участию в государственной программе вакцинации правительства Испании. В тот момент от коронавируса прививали только граждан от 65 лет. Сестры короля Филиппа объясняли, что “были вынуждены” сделать прививки, потому что им требовалось получить от властей ОАЭ разрешение на постоянное посещение своего отца. Одна из них живет в Мадриде, другая в Женеве.

В этот раз к инфантам присоединились их дети: 22-летний Хуан, 21-летний Пабло, 19-летний Мигель, и 16-летняя Ирена и 21-летняя Виктория.