Daily Wire – закончит как Флойд — Зеленскому недолго осталось быть героем американских СМИ

Образ «героя», который создают президенту Украины Владимиру Зеленскому американские СМИ, очень скоро разрушится, предсказала ведущая Daily Wire Кэндис Оуэнс. По мнению публициста, с украинским лидером произойдёт то же, что уже случилось с убитым полицией Джорджем Флойдом: люди вспомнят, что он далеко не так непорочен, как это пытаются подать в Америке.

Итак, предсказание номер один — о том, что последует за этим движением Black Lives Matter, которое и было-то всего лишь способом насадить криминал на наших улицах. Все эти «самоуправляемые зоны», невозможность задерживать людей из-за того, что они теперь, сталкиваясь с полицией, сразу начинают кричать, что «задыхаются»… Так вот, всё это с самого начала должно было естественным образом привести — и я говорила об этом не один год — к тому, что левые подождут, пока ситуация в городах ухудшится настолько, что там начнут требовать федеральной полиции.

С моей точки зрения, в этом и заключался смысл всей этой истории. И это логично. Если посмотреть на коммунистические страны — там сильная местная полиция ни к чему, там правительству нужен контроль над всей полицией вообще. А самый лучший способ достичь этого в короткие сроки — это обеспечить такой разгул криминала во всех наших центральных городских кварталах, что в конце концов мэры взмолятся: «Пожалуйста, пожалуйста, кто-нибудь! Пошлите помощь, кто может!» И федералы скажут: «Мы пошлём своих людей!» Вот что нас в скором времени ожидает.

Второе предсказание, которое я озвучивала ранее и озвучу вновь: образ «героического президента Зеленского», который нам подают СМИ, рухнет. Мы видели то же самое с Джорджем Флойдом и доктором Фаучи, а теперь СМИ (продвигают. — ИноТВ) президента Зеленского — «героя», которого мы не просили. И, к сожалению, никто не задаёт о нём правильных вопросов.

Они создают тот же самый ненормальный шаблон: «или — или». «Или вы поддерживаете Black Lives Matter, или вы расист!» А теперь: «Или вы говорите, что президент Зеленский герой, или вы пропутинская марионетка». Но это так не работает: два утверждения могут быть верны одновременно. То, что РФ ввела войска на Украину, — прискорбно и неправильно, но это не исключает того, что президент Зеленский коррумпирован. Он коррумпирован, и он повязан с нашим действующим президентом Байденом и интересами его семьи. Тут всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и я такую свою позицию буду отстаивать, не уступая ни пяди.

Предсказание номер три — о том, на что, как мне кажется, никто сейчас не обращает внимания. Речь о суицидах с посторонней помощью. Последние пару недель я поднимала эту тему в своей программе: в Европе мы видим рост числа суицидов с посторонней помощью. Раньше было как — неизлечимо больные могли обратиться в клинику и себя убить. Ну а теперь заявляют, что неизлечимо больным быть не обязательно — чтобы себя убить, достаточно просто хотеть умереть.

Мы уже видим, что Орегон только что расширил доступ к ассистированному суициду на все американские штаты — отныне уже необязательно быть жителем Орегона, можно просто сказать: «Я неизлечимо болен и живу в другой точке США». А в Канаде сейчас говорят, что люди с психическими заболеваниями… Рассматривается идея о том, чтобы и они себя убивали.

А вскоре вы увидите, что всё больше людей убеждаются в том, что суицид — это право и что правительствам и государственным институтам пора подчключиться и помочь гражданам этим правом воспользоваться. То есть помочь людям совершать самоубийства. Сейчас это звучит безумно, но я вас уверяю, уже завтра вы увидите этому подтверждения.

Номер четыре — очень серьёзное предсказание. Об этом я тоже говорила уже давно. Будут попытки нормализовать педофилию. Это ведь так очевидно, признаки повсюду, и признаки реальные, в том числе и когда детям говорят, что гендер можно выбирать. Это ведь естественное следствие нормализации психических отклонений. Посмотрите вокруг: у каждого своё психическое отклонение. Есть люди, в которых вселяет ужас вид дышащего (без маски. — ИноТВ) ребёнка. Есть дети, которые верят, что гендер можно выбирать. А их учителя с волосами всех цветов радуги визжат на улицах. А им говорят, что они свободны. «Вот что значит быть свободным, вот что значит быть добродетельным!»

Когда психическое отклонение становится добродетелью, отличать добро от зла больше не получится. Педофилия — зло, но в конечном итоге — и, кстати, очень быстро — мы придём к тому, что педофилия будет считаться нормой. Начало этого мы уже видим.

Моё последнее, пятое предсказание: «большая фарма» перейдёт в очень серьёзное наступление. Почему? Потому что ковид и ковидная политика нарушили общественный договор между государством и родителями. В доковидные времена родители верили, что «большая фарма» искренне хочем помочь их детям сохранить здоровье. И родители подчинялись.

От 12 до где-то 74 вакцин для детей. Кстати, эта цифра так выросла всего за несколько десятилетий. Спросите родителей, им делали 12 прививок, а сегодняшним детям до окончания школы делают около 75 уколов в руку! Родителей это устраивало. Но теперь родители начинают задавать вопросы о том, что такое вообще здравоохранение. Почему моего ребёнка заставляют сидеть в маске по восемь часов в день? Почему я как родитель не могу принимать эти решения? Почему бы мне не решать, должен ли мой ребёнок сидеть в маске? Почему я не могу оценивать риски?

Но нет, общественный договор нарушен. Так что государству и «большой фарме» теперь придётся становиться тоталитарнее. Поэтому готовьтесь к росту числа детей, получающих домашнее образование, потому что родители скажут: «С нас довольно!» А потом будет приниматься всё больше мер, препятствующих домашнему образованию. Штаты начнут снижать доступность домашнего образования, а также полностью устранят возможность отказа от вакцин по религиозным или иным причинам. Кстати, в Калифорнии это уже произошло. Но теперь дело пойдёт ещё быстрее, ведь «большая фарма» поймёт: «Ой, а родители-то очнулись — и обратили внимание на то, что мы творим и продвигаем и какие таблетки мы хотим продать их детям!» Те же блокаторы гормонов, например. Знаете, кем становится ребёнок, который верит в то, что гендер можно выбирать? Он становится клиентом «большой фармы» — пожизненно.

А в конечном счёте у нас за углом происходит война между правительствами стран мира и народами, которыми они хотят управлять. Вы и ваши дети с некоторых пор стали ресурсом, за который надо бороться, — как золото или заморская нефть. И, поверьте, картина на этой войне будет очень неприглядная.

Но есть и хорошие новости: моё окончательное предсказание заключается в том, что за пробуждением, которое сейчас происходит по всему миру, им угнаться не удастся. Мы начинаем понимать, что их ложь больше не может идти в ногу с правдой — и всякий раз, когда они пытаются от нас это скрыть, мы понимаем это только лучше. Поэтому в итоге, друзья мои, победим мы.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2022 года.