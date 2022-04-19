 

ВКС РФ за день поразили 31 военный объект Украины

19.04.2022, 20:30, Новости дня
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Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по 31 военному объекту Украины, средствами ПВО сбиты в воздухе три беспилотника, уничтожен склад боеприпасов в Приволье, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«ВКС России  уничтожили в районах населенных пунктов Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволье», – цитирует ТАСС Конашенкова.

По его словам, также российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что ВС РФ высокоточным оружием уничтожили скопление техники и до 180 солдат ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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