 

Нова российская программа повышения энергоэффективности потребует импортозамещения

19.04.2022, 20:30, Новости дня
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Все оборудование и технологические решения, которые закладываются в госпрограмму энергосбережения и энергоэффективности, должны быть российского производства, сообщил помощник президента России, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин.

«К сожалению, в этой сфере много импортной зависимости. Поэтому здесь необходимо менять промышленную политику,  необходимо создавать новые логистические цепочки, поставлять оборудование. В перспективе мы должны полностью эту сферу сделать отечественной», – сообщил Левитин журналистам после прошедшего во вторник в Казани заседания рабочей группы по подготовке Государственного Совета по вопросу «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности в Российской Федерации».

Он считает, что разрабатываемая в соответствии с поручением президента госпрограмма по энергосбережению должна основываться на лучшем опыте субъектов России, но при этом финансирование ее мероприятий не должно ложиться дополнительной нагрузкой на регионы.

Другой участник совещания – губернатор Кемеровской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» Сергей Цивилев – заявил, что для РФ энергосбережение является стратегическим приоритетом, так как напрямую влияет на конкурентоспособность промышленности и уровень доходов граждан. При этом он отметил, что новая госпрограмма по энергоэффективности формируется с учетом той международной обстановки, «в которой мы сейчас находимся».

Цивилев напомним, что ранее Владимир Путин поставил цель добиться к 2060 году углеродной нейтральности экономики России. Губернатор отметил, что углеродная нейтральность и энергоэффективность взамосвязаны: «Тут мы сразу решаем две важные проблемы: мы уменьшаем использование углеродов и одновременно выбросы в атмосферу. Но самое главное – мы понижаем себестоимость нашей продукции и улучшаем качество жизни нашего населения. Поэтому на сегодня энергоэффективность – самая важная задача, мы ее все вместе решаем».

Президент Республики Татарстан, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» Рустам Минниханов предложил в новой госпрограмме сделать акцент на реальный сектор экономики (в прошлой программе до 2020 г. акцент был на бюджетный сектор), что позволит снизить отставание по энергоемкости ВВП от других стран.

«Программа, которая будет формироваться на федеральном уровне – очень амбициозная и сложная. Мы целиком ее поддерживаем, много интересных решений по энергоэффективности есть у наших регионов, предприятий», – сообщил он. Минниханов подчеркнул, что энергоэффективность надо рассматривать и как ресурсосбережение, которое в свою очередь позволит повысить конкурентность российской экономики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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